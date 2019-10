M5s contro gli F-35 | Conte d’accordo sulla rinegoziazione

M5s contro il premier Conte sugli F35 : "Stupore per le rassicurazioni date agli Usa" : “Leggiamo con stupore le ricostruzioni giornalistiche riguardanti la presunta conferma del programma F-35 che il presidente Conte avrebbe dato a segretario di Stato Usa Pompeo”. Lo dichiara il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo M5S in Commissione Esteri. “Il M5s - afferma - ha sempre criticato questo programma militare. Un progetto insostenibile che molti Paesi, Usa compresi, hanno già tagliato. Una ...

Sardegna - scontro aperto in Regione nel M5s : E' scontro aperto in Sardegna nel gruppo del M5s in Consiglio regionale, formatosi per la prima volta nella storia dell'autonomia quest'anno. Attaccata per aver votato con il centrodestra, assieme alla collega Elena Fancello, la mozione della Lega per il referendum per abrogare la parte proporzionale della legge elettorale nazionale, la consigliera pentastellata Carla Cuccu affida la sua difesa a una nota di quattro pagine. L'avvocata contesta ...

Ecco il documento dei ribelli M5s Affondo contro Di Maio-Casaleggio : Maggiore trasparenza e democrazia interna, coerenza e rispetto dei principi non trattabili, una riorganizzazione che parta dal basso, una rivisitazione dei processi partecipativi, e infine una riformulazione dei metodi di selezione delle...

Paolo Becchi contro il M5s : "Oggi i grillini compiono dieci anni - ecco cosa sono diventati" : dieci anni fa nasceva ufficialmente il M5s. Lo ricorda Paolo Becchi su Twitter, lo stesso Becchi che un tempo era molto vicino ai grillini. A quelli delle origini. E nel ricordare il compleanno, il filosofo mette in luce la differenza tra il M5s di allora e quello di oggi, quello del capo politico L

Mafia : condanna Nicastri - M5s 'tenera alta attenzione contro tarlo illegalità' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il caso Nicastri ci ricorda che tra i nostri doveri di politici, in quanto rappresentanti delle istituzioni ed eletti dai cittadini, c’è quello di tenere alta l’attenzione in quei contesti in cui riteniamo possa annidarsi il tarlo dell’illegalità. Su Nicastri e sull’eo

Conte assicura sull'Iva. Il M5s vuole un software contro gli evasori fiscali : Ad ora di pranzo il premier Giuseppe Conte si presenta davanti ai giornalisti di palazzo Chigi per sgombrare il campo da quello che definisce "un equivoco". Ovvero che il governo punterebbe ad aumentare le tasse. Un messaggio che il presidente del Consiglio vuole smentire a tutti i costi. Una tesi che Conte anche ieri nel vertice di palazzo Chigi ha ribadito ai presenti alla riunione (c'erano oltre il ministro Gualtieri, il capo politico M5s Di ...

Manovra - ancora niente intesa fra M5s e Pd. Scontro su Iva e deficit : Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei ministri per il varo ma il nodo resta ancora, al momento, quello delle risorse per la Manovra. Attesi i dati dall'Istat su occupati e disoccupati di agosto e sui prezzi al consumo di settembre

M5s - la battaglia contro il contante? "Casaleggio finanziata dai colossi del pagamento digitale" : Sospetti sulla Casaleggio Associati, la fondazione che fa riferimento a Davide Casaleggio e che gestisce il M5s. Secondo quanto riportato Il Giornale, dietro al sostegno dei grillini ai pagamenti tramite carte di credito anziché denaro contante (con tanto di commissione del 2% per chi si ostina a pr

Gianluigi Paragone contro Buffagni e il M5s : "Non vedevano l'ora di fare lingua in bocca col potere" : Raptus di Gianluigi Paragone. Tutto nasce in seguito a una notizia diffusa da Dagospia circa Stefano Buffagni, suoi compagno di partito nonché viceministro allo Sviluppo Economico, il quale avrebbe pranzato al Four Seasons con i capi del colosso bancario JpMorgan, al termine di un incontro a porte c

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : scontro M5s-Pd su vincolo di mandato - 27 settembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 27 settembre 2019: scontro tra M5s e Pd. Caso Trump: 'La Casa Bianca tentò di nascondere tutto'.

Di Maio contro i “cambi di casacca” : "Chiederò 100mila euro a chi lascia il M5s" : A margine dell'Assemblea Onu tenutasi negli Stati Uniti il ministro degli Esteri ha annunciato una dura presa di posizione...

Rivolta M5s contro Di Maio - i senatori minimizzano : “Non c’è nessun attacco al nostro leader” : Un post sul Blog delle Stelle smentisce il tentativo di blitz da parte dei senatori pentastellati contro il capo politico: "nessun attacco a Luigi Di Maio dunque, anzi la volontà di mettere il Gruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato nelle condizioni di produrre proposte a sostegno del lavoro dello stesso Di Maio".Continua a leggere

Fronda M5s - Di Maio : «Le 70 firme contro di me? Un grande malinteso» : La riduzione del numero di parlamentari - annuncia da New York il leader pentastellato - sarà «la prima prova di fiducia di questo governo». Quanto al tema della riforma elettorale, sarà eventualmente affrontato dopo «il taglio delle poltrone»: «Non voglio far piombare le famiglie italiane a discutere di sbarramenti, di premi»

Luigi Di Maio minimizza la rivolta M5s : "Quelle 70 firme non sono contro di me" : Ora, direttamente da New York dove si trova per la trasferta all'assemblea generale dell'Onu in veste di ministro degli Esteri, Luigi Di Maio fa il finto tonto. La vicenda è quella sorta nel tardo pomeriggio di martedì 2 settembre, con la riunione al Senato dell'assemblea M5s per avviare la scelta d