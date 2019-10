LE PAGELLE | un brutto Napoli non va oltre lo 0-0

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 6 ottobre 2019) LE– Unnon valo 0-0 contro il Torino Meret 7: Si fa trovare sempre pronto quando chiamato in causa. Nel primo tempo riesce a deviare una palla davvero velenosa Di Lorenzo 7: Unico della sua squadra a non sbagliare nulla. Bravo sia in fase di proposizione che in quella di chiusura Luperto 6+: Una gara senza lode e senza infamia. Un paio di volte è uscito palla al piede dalla difesa con discreto successo Manolas 6,5: Si limita all’ordinaria amministrazione negando ogni tentativo di offesa a Belotti. Una sicurezza Hysaj 6: Voto di stima e fiducia. L’albanese ha dovuto lasciare il campo per infortunio al 35’ (dal 36’ Ghoulam 5,5: Entra al posto di Hysaj. L’algerino è lontanissimo dal calciatore che dominava la fascia sinistra prima dei due gravi infortuni) Fabian Ruiz 5,5: Dopo un buon primo tempo macchia la sua prestazione con un secondo tempo non ...

