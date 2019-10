Emma Marrone | prima uscita pubblica dopo l’operazione

Fonte : dilei

(Di domenica 6 ottobre 2019)torna in pubblicol’operazione e la grande paura. La cantante pugliese è stata paparazzata dal settimanale Oggi durante una passeggiata in giro per Milano. Jeans, t-shirt bianca e giacca, l’artista si è concessa una giornata a base di shopping fra le vie del centro in cerca di qualcosa per l’autunno. Immagini che hanno rassicurato i tantissimi fan preoccupati per la sua salute e che fanno tirare un sospiro di sollievo ad amici e parenti. Negli scatti infattisorride felice e sembra serena. La grande paura è passata e ora la cantante salentina ha solo bisogno di tempo per riprendersi e tornare alla normalità. Qualche settimana fa laaveva annunciato su Instagram uno stop a causa di alcuni problemi di salute e il pensiero di tutti era tornato alla sua battaglia contro il tumore, iniziata ben dieci anni fa, pochi mesidel suo debutto ...

Corriere : Il regista Veronesi e la dedica in tv a Emma: «Sei l’amica di tutti» - Radio105 : Grande successo per #IoSonoBella di @MarroneEmma! - AmiciUfficiale : Un grandissimo in bocca al lupo alla nostra Emma Marrone ? #AmiciCelebrities -