Al Bano e Romina a Sanremo 2020 | “In gara con due nuove canzoni”

AL Bano CARRISI/ "Romina non ama la gara - ma siamo in fermento" - Amici Celebrities - : Al BANO CARRISI oggi ad Amici Celebrities, ma di recente è stato in Spagna e ha parlato di Romina Power. Intanto si parla di un loro ritorno a Sanremo...

Al Bano Carrisi/ "Romina Power? Un amore da favola - una fiaba..." - Amici Celebrities - : Al Bano Carrisi oggi ad Amici Celebrities, ma di recente è stato in Spagna e ha parlato di Romina Power. Intanto si parla di un loro ritorno a Sanremo...

Al Bano confessa a Di Più : 'Per me e Romina c'è Sanremo in ballo' : Al Bano Carrisi, attraverso un'intervista concessa al settimanale Di Più, ha annunciato che vorrebbe tornare a calcare il palco dell'Ariston di Sanremo in coppia con Romina Power. La notizia di un ritorno del cantante pugliese al Festival circolava già da qualche settimana, ma non aveva trovato alcuna conferma o smentita da parte del diretto interessato. In queste ore il Leone di Cellino San Marco ha fatto chiarezza sull'argomento: "Per me e ...

Al Bano Carrisi e Romina Power verso Sanremo 2020 : C'è il Festival in ballo... : Al Bano Carrisi dichiara di sentirsi molto amico di Amadeus, uno dei motivi per cui intenderebbe partecipare al Festival di Sanremo 2020. Da tempo circola la notizia che vedrebbe una delle coppie più amate dagli italiani in procinto di calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston, dove si terrà il Festival di Sanremo 2020. E, la voce in questione è stata avvalorata da alcune dichiarazioni, che il cantante Al Bano Carrisi ha rilasciato a Di ...

Al Bano e Romina insieme a Sanremo 2020 : "Quel brivido per me è vita" : I rumors delle ultime settimane hanno finalmente trovato conferma dai diretti interessati: AlBano Carrisi e Romina Power torneranno in gara insieme al Festival di Sanremo. Lo ha rivelato il cantante al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 5 ottobre. "Per me e Romina c’è Sanremo in bal

AlBano e Romina in gara a Sanremo 2020 : pronte due nuove canzoni : Albano e Romina news: pronti per gareggiare al Festival di Sanremo 2020 La notizia circola da settimane e ora arriva la conferma dai diretti interessati: Albano e Romina sono pronti a tornare in gara al Festival di Sanremo. Carrisi lo ha rivelato al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 5 ottobre, confidando […] L'articolo Albano e Romina in gara a Sanremo 2020: pronte due nuove canzoni proviene da Gossip e Tv.

Al Bano e Romina a Sanremo 2020? Lui svela : “Mi fido di Amadeus” : Sanremo 2020, Al Bano e Romina Power in gara nei Big? Lui conferma: “Abbiamo due canzoni” Da tempo si parla di una possibile quanto clamorosa partecipazione di Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. E a rompere il silenzio su questa possibilità che sarebbe sicuramente un grande colpo per Rai1 e per la kermesse, è stato proprio Al Bano Carrisi che, intervistato per l’ultimo numero del settimanale ...

Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020 con un brano di Cristiano Malgioglio? : Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020. Queste le ultime indiscrezioni che riguardano la coppia di ex coniugi tornati a condividere il palco da qualche anno. La possibilità è anche quella del ritorno al Teatro Ariston, che hanno calcalto diverse volte nella loro carriera in duo. Il brano scelto per il Teatro Ariston, che nella prossima annata conterà sulla conduzione e la direzione artistica di Amadeus, potrebbe essere firmato da ...

Al Bano Carrisi e Romina Power insieme a Sanremo? La bomba di Cristiano Malgioglio : "Per Al Bano Carrisi ho scritto una bellissima canzone d'amore che potrebbe vincere il Festival di Sanremo". Cristiano Malgioglio parla del suo nuovo brano scritto per Al Bano. Un pezzo che, secondo il cantautore "se fosse portato sul palco dell'Ariston", interpretato dal cantante pugliese e da Romi

Al Bano : "Cantare con Romina mi piace ancora. Sanremo? Deve decidere lei" - : Luana Rosato Al Bano e Romina Power tornano ad essere una coppia, almeno sul palcoscenico: saranno in giro per il mondo con una tournée, ma potrebbero anche decidere di partecipare a Sanremo 2020 Tra Al Bano e Romina Power potrebbe esserci un ritorno, almeno dal punto di vista artistico: è il cantante di Cellino San Marco e non nascondere di provare ancora piacere nel duettare con la ex moglie e, in vista del prossimo Festival di ...

Al Bano parla di Ylenia : “C’era una scia velenosa nel suo destino - non sono riuscito a bloccarla”. E Romina pubblica una foto della figlia scomparsa : Il documentario su Al Bano fa flop e intanto Romina Power posta su Instagram una foto di Ylenia. La serata che Canale 5 ha dedicato al cantautore pugliese, con la messa in onda del documentario biografico È la mia vita, non ha sfondato negli ascolti (davanti sia il film Metti la nonna nel freezer che Chi l’ha visto?), ma ha riaperto nuovamente la ferita della scomparsa nel nulla della figlia Ylenia. In un passaggio del malinconico biopic ...

Cristiano Maglioglio : "Ipotesi Al Bano e Romina a Sanremo con una mia canzone" : Il cantautore rivela: "Vedrò Romina Power il 4 ottobre in Australia per farle sentire il brano e lì vedremo il da farsi"

Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020? La risposta spiazza : Al Bano Carrisi e Romina Power parteciperanno al Festival di Sanremo? AlBano e Romina Power continuano ad essere la coppia d’oro della musica italiana. In molti vorrebbero rivedere i due artisti insieme sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio e proprio riguardo al Festival di Sanremo, il cantante di Cellino San Marco ha ammesso sulla pagine della rivista Oggi: “Non ci penso a Sanremo. Però mai dire mai”. Al Bano ha ...

Al Bano e Romina - nel ricordo di Ylenia : «Il sorriso di un angelo» : Al Bano ricorda la figlia YleniaAl Bano ricorda la figlia YleniaAl Bano ricorda la figlia YleniaAl Bano ricorda la figlia YleniaAl Bano ricorda la figlia YleniaVicine, sorridenti, complici. Romina Power pesca dall’album dei ricordi e posta su Instagram una tenera foto insieme alla figlia, drammaticamente scomparsa nel gennaio del 1994 a New Orleans a soli 23 anni. «La mia dolce Ylenia», scrive la cantante dagli Stati Uniti, «con il sorriso di un ...