Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 5 ottobre 2019) Una donna incinta avverte unmentre si trova aal poliambulatorio locale la invitano a recarsi al pronto soccorso del più vicino ospedale. Ma durante il tragitto in. La giovane e il marito annunciano un esposto alla Magistratura.Stando a quanto riferito dalla donna all’AdnKronos, si sarebbe “sentita male, collassata, perdendo i sensi più volte” a bordo della nave. “Fortunatamente tra i passeggeri c’erano un’infermiera ed un medico che mi hanno soccorso - spiega - Da quel poco che ricordo nei momenti in cui ero vigile l’infermiera mi rianimava e aiutava con la respirazione. Il comandante ha attivato la traversata di emergenza e un carabiniere a bordo ha chiamato il 118”“Siamo arrivati in poco più di due ore, ma troppo tardi comunque. All’arrivo a Formia ...

HuffPostItalia : Visitata a Ponza per un malore, poi abortisce sul traghetto. Disposti accertamenti all'Asl -