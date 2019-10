Mazzarri | “Stimo molto Ancelotti e domani non darò vantaggi al Napoli”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2019) Walter, allenatore del Torino, è intervenuto in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli.il Napoli, forse nel momento meno agevole: siete al completo, ma ancora non avete trovato continuità. “Speravamo di non arrivare a sfidare il Napoli dopo una sconfitta, ma abbiamo valutato la prestazione e, nonostante gli errori, abbiamo fatto una buona gara in undici contro undici. E’ da archiviare, abbiamo lavorato sulla testa e cercato di incrementare la condizione degli infortunati. Vedremo se ci sarà bisogno di loro come Iago, che si è allenato bene. Hanno fatto cose mirato per ritrovare brillantezza: hanno un minutaggio ridotto, ma sono una risorsa a gara in corso”. Quanto stima? “Siamo i più longevi in serie A, ho sempre avuto grande stima nei suoi confronti e penso che ce l’abbia anche lui nei miei. ...

caiocestio67 : @MatteoPedrosi Premetto che stimo Mazzarri, ti butto lì una battuta...niente niente senza loro saremmo riusciti a i… - luigigallii : @PaoloCond @Boosta @SkySport @TorinoFC_1906 Grazie @PaoloCond. #Mazzarri uomo di altri tempi e di grandi valori. A… - DeepGranata : @PaoloCond @Boosta @SkySport @TorinoFC_1906 E immagino che nel calcio, purtroppo, rappresenti un'eccezione... Lo g… -