Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 5 ottobre 2019) Cosa c’entra la Filosofia con Montecarlo e il suo Principato? Da un lato interrogativi e pensieri, dall’altro ostentazione e lusso, macchinoni, super barche, hotel da sogno e gioco d’azzardo. Dunque, pochissimo, ma non per Charlotte Casiraghi. Lei, la nipote poco più che trentenne di Grace Kelly ha sempre amato quella disciplina (si è laureata in Filosofia alla Sorbona) e adesso ha deciso di scriverne con il suo insegnante di liceo, Robert Maggiori. Il risultato è “Arcipelago delle passioni”, in uscita anche in Italia il 7 ottobre prossimo per La Nave di Teseo di cui vi pubblichiamo un estratto in esclusiva. Il libro, che sarà presentato a Milano il 6 ottobre durante una serata speciale per la riapertura della Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, è un dialogo riuscito tra due persone che molti anni fa ...

HuffPostItalia : 'L'essenziale è amare perché l'amore non obbedisce a logiche'. Il trattato sulle passioni secondo Charlotte - FScalmati : @enzobianchi7 Amare questo è l’essenziale per vivere. Grazie Fratel Enzo - biba_9691 : Al momento, l'essenziale ??.. Con Oscar che marca il territorio ?? e fa la guardia ????.. Amare #clario è inevitabile… -