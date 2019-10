Chef Rubio | la minaccia del fratello del poliziotto ucciso | «Tieni la guardia alta o fai

Chef Rubio - il fratello del poliziotto ucciso : «Tieni la guardia alta o fai la fine di Matteo» : La polemica innescata da Chef Rubio all'indomani della sparatoria di Trieste in cui sono stati uccisi due poliziotti è arrivata anche ai familiari dei due giovani che hanno perso la vita,...

Poliziotti uccisi a Trieste - Dalla Chiesa a Chef Rubio : 'Vergognati per la tua pochezza' : A distanza di alcune settimane Dalla morte del vice brigadiere dei Carabinieri Cerciello Rega, avvenuta a Roma ad opera di due ragazzi americani, l'Italia piange altri due servitori dello Stato: i Poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Una tragica fine dettata Dalla rocambolesca dinamica della tragedia di ieri a Trieste, dove un cittadino dominicano ha sottratto la pistola ad un agente prima di seminare panico e morte all'interno della ...

Agenti uccisi - Chef Rubio : «Poliziotti impreparati - non mi sento sicuro. Politici sciacalli». Salvini : «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi...» : chef Rubio vs Matteo Salvini. Lo scontro su Twitter è senza esclusioni di colpi, tra pesanti insulti e epiteti. Uno contro l'altro. Il tema della battaglia è la morte dei due...

Sparatoria Trieste - Chef Rubio : “Agenti impreparati. Non mi sento sicuro”. Matteo Salvini risponde : “Non sei uno chef - sei uno stupido” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne domenicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche ...

Chef Rubio choc su poliziotti morti a Trieste/ Ira Meloni e Salvini 'Sei uno stupido' : Chef Rubio choc sul dramma di Trieste: 'Agenti impreparati, non mi sento sicuro'. Scoppia la polemica, Salvini: 'A volte è meglio tacere'.

Chef Rubio finisce per insultare pure la polizia : "Trieste? Non mi sento sicuro". Giorgia Meloni : "Miserabile" : "Io non mi sento sicuro in mano vostra". Se Chef Rubio voleva difendere i due poliziotti morti in una sparatoria in Questura a Trieste, per mano di un dominicano, non ha centrato l'obiettivo. Il celebre Chef-star della tv, che spesso si concede sproloqui politici e insulti a viso aperto (specie cont

È troppo - Sei stupido Chef Rubio asfaltato dalla Meloni e da Salvini per Trieste : Dopo l'attacco di Chef Rubio sui social, arriva la reazione del leader della Lega e della Meloni. La sparatoria di Trieste costata la vita a due agenti fa discutere. Soprattutto sui social. In tanti si chiedono come possano perdere la vita due poliziotti tra le mura della questura. Le indagini stanno cercando di ricostruire la dinamica e a quanto pare Pierluigi Rotta sarebbe stato sorpreso da una mossa improvvisa del dominicano che l'ha ...

Poliziotti uccisi a Trieste - Chef Rubio scatena la polemica : pioggia di critiche : Le pistole rubate, colpi a raffica nella questura di Trieste e due Poliziotti poco più che trentenni uccisi in servizio. A perdere la vita, l’agente Pierluigi Rotta e l’agente scelto Matteo Demenego, caduti sotto i colpi di Alejandro Stephan Meran, dominicano affetto da problemi psichici, portato in questura insieme al fratello Carlysle dopo essere stato fermato per una rapina. Tutto inizia quando, in via Carducci, una donna viene rapinata e ...

Salvini contro Rubio - che attacco sui social : "Non sei uno Chef - sei uno stupido" : Il noto volto televisivo dice la sua sui tragici fatti di Trieste e attacca l'ex ministro dell'Interno: "I colpevoli sono...

Chef Rubio : Poliziotti impreparati - non mi sento sicuro : Rubio non usa giri di parole: "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente". E sui social è polemica. Sulla morte dei due agenti di polizia a Trieste comincia a scatenrasi il dibattito sui social. La dinamica di quanto accaduto questo pomeriggio all'interno della questura di Trieste, dove un domincano ha aperto il fuoco contro gli agenti, è tutta da chiarire. I rilievi della scientifica cercheranno di far luce sull'esatta sequenza ...

Lo Chef Rubio è indigesto come i piatti che consiglia - : Massimiliano Parente Non ho mai sopportato gli chef, se non quelli che stanno nei ristoranti, ormai ce ne sono rimasti pochi. Sono tutti in tv, sono dei nuovi guru, dei paraguru, tutto fanno tranne che stare in cucina. L'esempio più eclatante: chef Rubio. A vederlo sembra un galeotto in libera uscita, a sentirlo parlare anche, gli piace cucinare piatti che neppure in una caserma, per i camionisti (con tutto il rispetto per i ...

Chef Rubio contro Matteo Salvini : “Sfruttare una bambina per la tua c***o di campagna elettorale è aberrante” : “Sfruttare una bambina per la tua c***o di perenne campagna elettorale dannosa e infruttuosa, è qualcosa di aberrante”. Così Chef Rubio si è scagliato contro il leader della Lega Matteo Salvini in un post pubblicato su Twitter, criticando il fatto che domenica, in chiusura del suo comizio, ha fatto salire sul palco della festa del Carroccio a Pontida diversi bambini accompagnati dai rispettivi genitori e uno striscione con la scritta ...

Chef Rubio attacca Matteo Salvini : “Sfrutti una bambina per i tuoi scopi - sei un uomo spregevole” : Non è piaciuta a Chef Rubio la mossa di Matteo Salvini di far salire sul palco la piccola Greta, indicata come una tra le bimbe protagoniste dei fatti di Bibbiano. Il cuoco di "Camionisti in trattoria" in un tweet esprime il suo profondo sdegno verso il leader leghista: "Sei una persona spregevole".Continua a leggere

Chef Rubio attacca Salvini : Hai sfruttato la bimba di Bibbiano : Gabriele Rubini contro il leader della Lega: "L'hai utilizzata per la tua c.... di perenne campagna elettorale dannosa e infruttuosa". Chef Rubio non risparmia l'ennesima dura critica a Matteo Salvini. Il conduttore televisivo su Twitter si è sfogato contro l'ex ministro dell'Interno, reo di aver preso in braccio la piccola Greta, bimba restituita alla mamma dopo un anno: "Sfruttare una bambina per la tua c.... di perenne campagna ...