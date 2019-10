27 Azzurri per Grecia e Liechtenstein | c’è Di Lorenzo

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per Irlanda ed Armenia. Paolo Nicolato chiama 23 Azzurrini : Sono 23 gli azzurrini chiamati da Paolo Nicolato per la doppia trasferta, in Irlanda ed in Armenia, della Nazionale italiana Under 21 di Calcio, impegnata nelle qualificazioni agli Europei del 2021. Tra i calciatori selezionali dal Commissario Tecnico, ci sono anche Patrick Cutrone e Moise Kean. L’elenco completo dei 23 convocati di Paolo Nicolato: Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari ...

Mondiali Atletica 2019 – Delusione Italia - gli Azzurri della 4×100 falliscono l’accesso in finale : arriva però il record italiano : Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu falliscono l’accesso alla finale per 8 centesimi, centrando però il nuovo record Italiano Delusione cocente per la staffetta maschile della 4×100 ai Mondiali di Atletica, in corso di svolgimento a Doha. Gli azzurri falliscono l’accesso alla finale iridata, nonostante il nuovo record Italiano fatto segnare sulla pista del Khalifa International Stadium, un ...

Snowboard - gli Azzurri si preparano per il raduno sul Passo dello Stelvio : la lista degli atleti convocati : Lo Stelvio si prepara ad accogliere i team di Snowboard e Snowboardcross: tutte le date e i convocati Snowboard e Snowboardcross saranno grandi protagonisti al Passo dello Stelvio, a partire da domenica 6 ottobre. I primi team a raggiungere il ghiacciaio, saranno quelli di parallelo con le squadre di Coppa del mondo e Coppa Europa, che si alleneranno fino al prossimo 9 settembre. Per quanto riguarda gli atleti di Cdm, saranno presenti ...

LIVE Italia-Sudafrica rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : Azzurri - serve l’impresa della storia per un sogno chiamato quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 Oggi appuntamento con la storia per la Nazionale italiana: sfida al Sudafrica per conquistare una clamorosa qualificazione ai quarti di finale. 11.10 Buongiorno e ben ritrovati con il grande rugby internazionale. La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – La formazione del Sudafrica – La formazione dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla ...

Atletica - Mondiali 2019. La 4×100 maschile per stupire : Jacobs e Tortu possono far volare gli Azzurri : “Diventare la più forte 4×100 di sempre”. Non si nasconde di certo dietro a un dito Filippo Di Mulo, il responsabile della velocità azzurro, alla vigilia della gara mondiale della staffetta veloce. Del resto parlano i numeri: due dei primi dieci specialisti dei 100 metri, un semifinalista nei 200, condizioni fisiche permettendo: poche squadre al mondo possono contare sulla qualità di un’Italia che può puntare in alto anche ...

LIVE Equitazione - Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA : Italia ottava! Gli Azzurri domenica si giocheranno il pass olimpico! Sfida a tre con Irlanda e Colombia per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.54 domenica, in virtù del piazzamento odierno, l’Italia partirà per prima e si giocherà il pass olimpico con Irlanda e Colombia. 17.51 Nove penalità per Lorenzo De Luca, l’Italia si salva per il rotto della cuffia chiudendo per 0″45 davanti alla ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Argentina - Azzurri per il riscatto. Caccia alla prima vittoria : L’Italia vuole rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile non è incominciata nel miglior modo possibile per la nostra Nazionale che è incappata in due ko: prima l’esordio da brividi contro il Giappone padrone di casa che si è imposto con un netto 3-0, poi la battuta d’arresto contro gli USA infarcito di titolari anche se contro gli States si è lottato alla pari per larghi tratti ...

DIRETTA BARCELLONA INTER/ Video streaming tv : Camp Nou quasi tabù per i nerAzzurri : DIRETTA BARCELLONA INTER streaming Video e tv: testa a testa, quote, orario e risultato live della partita, seconda giornata gruppo F Champions League.

Probabili formazioni Barcellona Inter/ Quote : classica difesa a tre per i nerAzzurri : Probabili formazioni Barcellona Inter: le Quote e le mosse dei due allenatori per la sfida di Champions League al Camp Nou di oggi. Ribalta per Sensi.

Genk-Napoli Youth League - 2-1 / Gaetano accorcia le distanze per gli Azzurri : Il Napoli sta perdendo contro il Genk nella Youth League per 2-1. Il gol che ha accorciato le distanze per gli azzurri è stato segnato da Gaetano al 62′. Il giovane attaccante del Napoli è stato lanciato verso la porta da Vrakas e ha insaccato alle spalle di Vandervordt un bel pallonetto. Le reti per il Genk sono state segnate al 51’ da Vandermeulen e al 55’ da Cuypers. L'articolo Genk-Napoli Youth League, 2-1 / Gaetano accorcia le ...

Pallavolo – World Cup - secondo ko per l’Italia : Stati Uniti in rimonta sugli Azzurri : Dopo la sconfitta all’esordio contro il Giappone, arriva il secondo ko nella World Cup per l’Italia: gli azzurri sconfitti in rimonta dagli Stati Uniti Ancora una sconfitta per l’Italia nella World Cup. Dopo il pessimo esordio contro il Giappone, gli azzurri sono Stati sconfitti anche dagli Stati Uniti nella seconda gara della competizione. A differenza di quanto visto contro i nipponici, l’Italia scende in campo con una verve diversa ...

Mondiale Enduro – Conclusa la stagione 2019 per i Talenti Azzurri FMI : Conclusa la stagione 2019 del Mondiale Enduro per i Talenti Azzurri FMI Con il Gran Premio di Francia disputatosi ad Ambert è andata in archivio una stagione 2019 ricca di soddisfazioni per i Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale Enduro. I giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana hanno ben figurato in tutti e sette gli eventi previsti dal calendario, ottenendo risultati di rilievo nelle graduatorie Junior e ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli Azzurri (1° ottobre). Stecchi ci prova nell’asta - Tamberi e Re : primo ostacolo superato : Una giornata a tinte azzurre al Mondiale di Doha. Arriva il secondo piazzamento da finale per la spedizione azzurre nelle speicalità in pistra con l’ottavo posto di Stecchi nell’asta e la quarta finale complessiva con la qualificazione di Tamberi nella finale dell’alto. In semifinale va un convincente Davide Re nei 400 e nei 400 ostacoli Folorunso e Pedroso con aspettative diverse. Ecco le pagelle della quinta giornata del ...

