UeD | Pamela Barretta interessata solo alle telecamere? La verità di Enzo

Trono Over UeD - Enzo sullo scontro con Pamela : “Sono stato frainteso” : Enzo di Uomini e Donne Over torna a parlare del confronto con Pamela: la verità Enzo Capo ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. E in questa occasione è tornato a parlare dell’accesissimo confronto che ha avuto con Pamela Barretta nell’ultima puntata di Uomini e Donne Over andata in onda su Canale 5. Difatti la donna ha dichiarato che l’uomo avrebbe delle situazioni in sospeso con altre donne a Budapest, ...

UeD - Pamela a ruota libera sul figlio - Stefano e Noel : lo sfogo dopo la puntata : Pamela Barretta e il ritorno a Uomini e Donne: “Voglio darmi un’altra possibilità” Quella intervistata da UeD Magazine è una Pamela Barretta delusa per la fine della storia d’amore con Stefano Torrese ma anche soddisfatta per la donna che è diventata, per i sacrifici che ha fatto e per ciò che ha costruito; passionale e […] L'articolo UeD, Pamela a ruota libera sul figlio, Stefano e Noel: lo sfogo dopo la puntata ...

Pamela Barretta smaschera Stefano Torrese e Noel : la verità a UeD : Stefano Torrese a Uomini e Donne ha preso in giro Pamela Barretta? Pamela Barretta è stata un fiume in piena oggi a Uomini e Donne. La seconda puntata del Trono Over è stata segnata da liti, rivelazioni e novità inaspettate. La dama, chiamata al centro dello studio, ha ammesso che dopo la discussione avuta con Stefano Torrese lo scorso giugno, a causa di Roberta Di Padua, il cavaliere non ha mai cercato di ricucire seriamente con lei. A sua ...