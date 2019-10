Questo Inter-Juve è già nella storia | tutto esaurito a San Siro | sarà record d’incassi

M5S : chiusa votazione interna - D’Uva Questore e Iovino segretario d’aula : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – chiusa la votazione interna ai parlamentari 5 Stelle: Francesco D’Uva è stato scelto come questore, in quota M5S, con 81 voti a favore, e Luigi Iovino come segretario d’aula con 45 voti. L'articolo M5S: chiusa votazione interna, D’Uva questore e Iovino segretario d’aula sembra essere il primo su CalcioWeb.

"Ora dobbiamo dare un'anima a Questo Governo". Intervista a Giuseppe Provenzano : Non è il più giovane, ma è il più a sinistra di questo governo. Ecco Giuseppe Provenzano, il ministro per il Mezzogiorno e la coesione territoriale, molto soddisfatto per la manovra: “È la più a sinistra degli ultimi anni, perché abbiamo invertito la rotta”. Assicura che l’Iva non aumenterà anche se avrebbe condiviso l’aumento su “tartufi e beni di ...

Ciccio Colonnese : “Inter – Juve sfida scudetto - in Questo momento vedo il Napoli indietro” : Nella trasmissione ”Tutti Convocati” in onda su Radio 24 è intervenuto Ciccio Colonnese, che ha parlato della lotta scudetto: “Domenica prossima sarà già sfida scudetto tra Inter e Juventus. Il Napoli di Ancelotti è una squadra che crea tantissimo, ma a livello difensivo è troppo fragile. Non vedo gli azzurri alla pari di Inter e Juve per quanto riguarda la lotta per lo scudetto” segnare facilmente. Sono contento ...

Intervista a Franca Leosini : “Amo Napoli e per Questo a volte la critico” : Intervista esclusiva a Franca Leosini, ideatrice e conduttrice di "Storie maledette", che domani 21 settembre ritirerà nel penitenziario minorile di Nisida il premio sulla responsabilità sociale "Amato Lamberti". Napoli, l'impegno civile, la pena come progetto rieducativo. E sul suo rapporto con la città partenopea dice: "La amo profondamente, ma come con tutte le cose che si amano si finisce anche per riservargli critiche."Continua a leggere

Questo grave bug interessa tutte le SIM di qualsiasi smartphone : a rischio la privacy di tutti : La vulnerabilità SimJacker è appena stata rivelata al mondo, ma viene già sfruttata da diversi anni, permettendo di eseguire ogni genere di operazione su qualunque dispositivo dotato di scheda SIM. L'articolo Questo grave bug interessa tutte le SIM di qualsiasi smartphone: a rischio la privacy di tutti proviene da TuttoAndroid.

Questo grave bug interessa tutte le SIM di tutti gli smartphone : a rischio la privacy di tutti : La vulnerabilità SimJacker è appena stata rivelata al mondo, ma viene già sfruttata da diversi anni, permettendo di eseguire ogni genere di operazione su qualunque dispositivo dotato di scheda SIM. L'articolo Questo grave bug interessa tutte le SIM di tutti gli smartphone: a rischio la privacy di tutti proviene da TuttoAndroid.

Le luci di casa sempre sotto controllo con Questo interruttore Koogeek in offerta su Amazon : Con l'interruttore intelligente di Koogeek potete automatizzare molte operazioni, controllare le luci con lo smartphone o con un assistente vocale. L'articolo Le luci di casa sempre sotto controllo con questo interruttore Koogeek in offerta su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Il Napoli è un brand sempre più internazionale - è anche per Questo che in città piace meno : Ha più tifosi di Roma e Lazio messe insieme Nell’estate in cui tutta l’attenzione si è concentrata sul calciomercato dei nomi possibili e dei sogni mai realizzati (chi ha detto James?) è passata quasi sotto traccia una statistica a mio avviso molto significativa. Come ad inizio di ogni campionato la Gazzetta dello Sport ha commissionato ad una importante società di sondaggi (Ipsos) il compito di misurare il seguito delle squadre di serie A: ...

Leonardo Zappalà - il cantante fa video con armi e “patti di sangue” : interviene il Questore. “Scene che incitano alla cultura mafiosa” : Un “patto di sangue” con un santino che brucia. E poi pistole, prima puntate alla tempia e poi abbassate da ragazzi, probabilmente minorenni. Sono le scene del video clip (dal titolo sgrammaticato) “Guaioni e quartieri” del cantante neomelodico Leonardo Zappalà, in arte Scarface. Segni e simboli che rimandano a un rito di iniziazione mafiosa, la cosiddetta “punciuta”, e in generale alla criminalità ...

Interrotto il concerto degli Iron Maiden per disordini con la security - Bruce Dickinson : “Questo è bullismo” (video) : Il concerto degli Iron Maiden del 5 settembre a Tacoma (Washington) è stato Interrotto dal frontman Bruce Dickinson per alcuni disordini che si stavano creando nella prima fila. Il primo ad annunciare l'accaduto, appunto, è stato il cantante della band che ha sospeso la venue per informare il pubblico sui fatti. Secondo la sua ricostruzione, gli addetti alla sicurezza erano intervenuti in modo aggressivo contro uno spettatore. Le parole di ...

Gli interisti si ribellano alla Curva Nord : “Meglio uno stadio chiuso che Questo scempio” : Sul razzismo e i buu a Lukaku, non tutti gli interisti la pensano come esplicitato nel comunicato della Curva Nord. Qualche giorno fa gli ultrà avevano indirizzato una lettera a Lukaku in cui spiegavano che quei buu non fossero razzismo ma un modo di deconcentrare l’avversario. Lettera che ha naturalmente fatto il giro del mondo, con il Nyt che ha fatto a pezzi il calcio italiano. Gli interisti adesso si ribellano a quelle parole ...

Ivana Mrazova si prepara per l’intervento : “Questo non poteva mancare” : Ivana Mrazova, l’intervento si avvicina. Ecco come si prepara al grande giorno Dopo aver terminato le vacanze in Italia, accanto al fidanzato Luca Onestini, Ivana Mrazova è tornata dalla sua famiglia, in Repubblica Ceca. La modella ha passato le sue giornate circondata dalle persone a lei più care, tra passeggiate in meravigliose pinete e giochi […] L'articolo Ivana Mrazova si prepara per l’intervento: “Questo non poteva ...

If Found... è il nuovo affascinante gioco pubblicato da Annapurna Interactive che si mostra in Questo primo trailer : Annapurna Interactive è un publisher, famoso per aver pubblicato titoli come What Remains of Edith Finch ed il più recente Outer Wilds. Ora il nuovo gioco ad unirsi è If Found..., un nuovo romanzo visivo creato da uno studio con sede a Dublino.Il gioco è stato disegnato a mano dall'artista Liadh Young, la colonna sonora è a cura di 2mello e la squadra conta di un piccolo gruppo di artisti irlandesi guidati da Llaura Ash McGee. Ambientato nei ...

If Found... è il nuovo affascinante gioco pubblicato da Annapurna Interactive e si mostra in Questo primo trailer : Annapurna Interactive è un publisher, famoso per aver pubblicato titoli come What Remains of Edith Finch ed il più recente Outer Wilds. Ora il nuovo gioco ad unirsi è If Found..., un nuovo romanzo visivo creato da uno studio con sede a Dublino.Il gioco è stato disegnato a mano dall'artista Liadh Young, la colonna sonora è a cura di 2mello e la squadra conta di un piccolo gruppo di artisti irlandesi guidati da Llaura Ash McGee. Ambientato nei ...