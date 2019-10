Non si uccidono così anche i cavalli? | recensione dello spettacolo al Teatro Sala Umberto

Fonte : correttainformazione

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a Non si?, il nuovoteatrali tratto dall’omonimo romanzo di Horace McCoy e dal film del 1969 del celebre regista Sidney Pollack. Protagonisti sono l’attore Giuseppe Zeno e la cantante Silvia Salemi, al suo debutto sulle scene teatrali, con la direzione artistica di Giancarlo Fares che ha firmato questo nuovo adattamento. Loè in programmazione aldi Roma fino a domenica 6 ottobre. Allain scena “Non si?” con Giuseppe Zeno e Silvia Salemi:Lo scorso 26 settembre ha debuttato aldi Roma “Non si?”, loteatrale che vede protagonisti l’attore Giuseppe Zeno e la cantante Silvia Salemi, al suo esordio assoluto in ...

