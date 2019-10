Amazon regala un buono da 10 euro a tutti coloro che effettuano il primo accesso all’app

Ebook - non solo Amazon : anche Ibs consente di regalarli. Ma con qualche differenza : All’inizio di agosto molti giornali hanno pubblicato la notizia che Amazon consente di regalare Ebook. Però si sono dimenticati di scrivere che anche con Ibs è possibile. Così mi sono divertita a fare un po’ di ricerche e un po’ di regali per scoprire cosa differenzia l’offerta dei due siti. Per anzianità iniziamo da Ibs. Il servizio è attivo dal 2014, dall’accordo con Tolino, ma è stato lanciato l’anno successivo, per San Valentino, con una ...