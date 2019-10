Ue | Amendola | ‘con Gentiloni credibilità e passione in Europa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Un plauso (e un grande abbraccio) a Paoloche ha superato con larghissimo consenso l’audizione in commissione. Crescita e coesione sociale per l’Ue,per una nuova Europa”. Lo scrive il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Enzo, su twitter. L'articolo Ue:, ‘conin Europa’ CalcioWeb.

FratellidItaIia : 2015: governo Renzi-Gentiloni firma trattato di Caen con cui Italia cede a Francia zone di mare ricche di pesce e r… - dom5995 : RT @paolo_gibilisco: A Tg2 Post il ministro Amendola ci spiega che dobbiamo stare nell’UE perché siamo piccoli (tipo la Corea del Sud?). Gl… - papel61 : RT @paolo_gibilisco: A Tg2 Post il ministro Amendola ci spiega che dobbiamo stare nell’UE perché siamo piccoli (tipo la Corea del Sud?). Gl… -