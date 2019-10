Pordenone | disabile con un dito del piede fratturato in balia del pronto soccorso per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Un“sequestrato” per quasi nove ore al, dove si era presentato per essersi procurato una frattura aldi un, dopo essere caduto dalla carrozzina. Un’odissea che si è verificata tra il Punto di primo intervento dell’ospedale di Sacile e il Santa Maria degli Angeli di. Alla fine l’Azienda sanitaria ha dovuto chiedere pubblicamente scusa per un caso di malasanità e di lentezza nell’accettazione in una struttura sanitaria. A denunciare quanto accaduto è stato lo stesso 40enne di Fontanafredda, affetto da una invalidità totale, anche se riesce a spostarsi in modo autonomo (in auto). A Sacile è aperto un punto diintervento diurno (quello notturno è stato sospeso tempo fa), per decongestionare ildie decentrare un servizio sul territorio. La vicenda è di alcuni giorni fa. Il ...

