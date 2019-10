Parigi | uomo armato di coltello ucciso dai poliziotti in un attacco alla Prefettura | due

Parigi - uomo armato di coltello ferisce persone in Prefettura : ucciso dalla polizia : Allarme giovedì alla Prefettura di Parigi dove un uomo si presentato armato di coltello e si è scagliato sui presenti colpendo diverse persone prima di essere ucciso dai poliziotti in servizio.Continua a leggere

Uomo Vitruviano a Parigi per due mesi : 10.50 Otto settimane al Louvre per l' Uomo Vitruviano di Leonardo, per una mostra che apre a Parigi il 24 ottobre, nell' ambito delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte del genio di Vinci. L'opera si trova alla Galleria dell'Accademia di Venezia. Con il placet del direttore, il ministro della Cultura Franceschini firma con l'omologo francese Riester il Memorandum di partenariato Italia-Francia per il prestito delle opere di Leonardo al ...

Parigi - aspetta troppo per un panino : il cliente spara al cameriere e lo uccide. È caccia all’uomo : Ucciso da un cliente perché ha servito un panino “troppo tardi”. Succede a Parigi, a Noisy-le-Grand, nella periferia est della capitale francese. La vittima è un cameriere di 28 anni che lavorava al ristorante Le Mistral. A riportarlo il quotidiano Le Parisien. L’assassino, ancora in fuga, avrebbe urlato che il panino non era stato preparato abbastanza in fretta per i suoi gusti, poi avrebbe estratto una pistola, sparando al ...