Morte Giorgio Squinzi | si va verso il rinvio di Brescia-Sassuolo | la situazione

Morte Giorgio Squinzi - la FIGC dispone un minuto di raccoglimento in tutte le gare del week-end : Il presidente Gravina ha deciso che si dovrà osservare un minuto di raccoglimento su tutti i campi nel corso della giornata di gare prevista nel week-end Il calcio italiano si stringe intorno alla famiglia di Giorgio Squinzi , scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una brutta malattia. La Federazione Italiana ha deciso di far osservare un minuto di silenzio prima delle gare del week-end , così da ricordare la figura del ...

Morte Giorgio Squinzi – Il mondo del calcio si stringe intorno alla famiglia - l’intera Serie A abbraccia il Sassuolo : Le società di Serie A e coloro che lo hanno conosciuto hanno voluto inviare le proprie condoglianze via social alla famiglia Squinzi e alla società Sassuolo E’ un giorno triste per l’intero mondo del calcio italiano, oggi infatti è venuto a mancare Giorgio Squinzi a causa di una terribile malattia, che ha privato l’imprenditoria e la Serie A di un personaggio di grande spessore. Le società del nostro campionato e tutti ...

Morte Astori : Procura chiede il rinvio a giudizio per Giorgio Galanti - medico che certificò l’idoneità all’attività agonistica : La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio del medico Giorgio Galanti, ex direttore di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, nell’ambito dell’inchiesta sulla Morte di Davide Astori, ex capitano della Fiorentina. L’accusa è di omicidio colposo: secondo la Procura il calciatore morì per la mancata diagnosi di una patologia cardiaca che avrebbe richiesto lo stop dell’attività agonistica. Fu il dottor Galanti, ...