Milano | attraversa i binari e viene investito da un treno | morto un uomo3

Milano : attraversa i binari e viene investito da un treno - morto un uomo(2) : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - L'uomo, 47 anni, ha attraversato in sella alla sua bici i binari nonostante il passaggio a livello fosse chiuso. Il macchinista avrebbe provato a frenare e ad allertare il ciclista con gli allarmi elettrici, ma non li ha sentiti perché indossava delle cuffiette. L'incide