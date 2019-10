Mattino 5 | Marco Columbro a Federica Panicucci | “Se mi fai parlare!”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 3 ottobre 2019)zittita aCinque dache sbotta in diretta Nella puntata di5 di giovedì 3 ottobreha deciso di affrontare il tema dell’esistenza degli ufo con numerosi ospiti in studio. Tra questi anche, attore e conduttore televisivo che negli anni novanta è stato legato artisticamente a Lorella Cuccarini con la quale ha condotto numerosi programmi di grande successo. Nel contenitore mattutino di Canale 5è tornato a parlare degli alieni ribadendo le sue convinzioni, sostenendo che ci sono prove evidenti che non siamo gli unici nelle galassie e che gli extraterrestri ci inviano messaggi contro le bombe nucleari., incuriosita da quanto detto da, ha iniziato a fare domande interrompendolo più di una volta e, ad un certo punto, l’attore è sbottato dicendole: ...

Marco_g65 : @renatogalgano @dario12921305 Non serve andare al mare tutto i giorni. È sufficiente guardarlo al mattino un minuto… - CescFrancesko63 : RT @vlady_elena: L’assordante silenzio dei canali pietre d’Istria consumate dall’acqua nere gondole si stagliano nella nebbia Piazza San Ma… - VentagliP : RT @vlady_elena: L’assordante silenzio dei canali pietre d’Istria consumate dall’acqua nere gondole si stagliano nella nebbia Piazza San Ma… -