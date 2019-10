Marc Marquez MotoGP | GP Thailandia 2019 | “Pronto per il primo match point | Dovizioso e

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez vince il Mondiale se… Tutti i piazzamenti e le possibili combinazioni : Marc Marquez, a cinque gare dalla conclusione del Mondiale MotoGP 2019 ha in classifica 98 punti di margine su Andrea Dovizioso, unico pilota che aritmeticamente può ancora superarlo ed impedirgli di festeggiare il titolo iridato. In virtù del maggior numero di vittorie che a fine stagione lo spagnolo avrà rispetto all’italiano, all’iberico basterà guadagnare due punti sul rivale in Thailandia per laurearsi campione. Di seguito tutte ...

MotoGP - Marc Marquez diventa Campione del Mondo in Thailandia se… Tutte le combinazioni per festeggiare già a Buriram : Questo fine settimana Marc Marquez ha a disposizione il primo match point per aggiudicarsi l’ottavo titolo iridato della carriera nel Motomondiale. L’iberico della Honda sta disputando una stagione clamorosa in cui ha collezionato otto vittorie di tappa, cinque secondi posti ed un ritiro per un totale di 300 punti conquistati in 14 gare. A 5 round dal termine del campionato MotoGP, il nativo di Cervera ha un vantaggio di 98 punti nei ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez sta togliendo interesse al Motomondiale. Titolo mai in discussione - Campionati già scritti in partenza : Guadagnare punti su Andrea Dovizioso e chiudere i giochi. Marc Marquez in Thailandia, sede del quintultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, avrà il primo match point. Dopo aver ottenuto l’ottavo successo stagionale ad Aragon (Spagna) e il tredicesimo podio di quest’annata trionfale, l’asso della Honda si prepara a porre il suo sigillo. Si prefigura l’ottavo Titolo iridato per il campione nativo di Cervera che, senza se ...

Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “L’approccio sarà sempre quello di vincere e di fare il meglio possibile” : Marc Marquez è pronto a chiudere il cerchio. L’asso nativo di Cervera, forte di otto successi e cinque secondi posti nei 14 round disputati nel Mondiale 2019 di MotoGP, ha l’opportunità di concludere la contesa iridata matematicamente in vista del prossimo weekend a Buriram (Thailandia). Sul circuito asiatico, infatti, a Marc basterà fare due punti in più del ducatista Andrea Dovizioso per vincere il suo ottavo titolo mondiale in ...

MotoGp – Marc Marquez in Thailandia motivato - ma lo spagnolo non pensa al titolo Mondiale : “l’approccio non cambia” : Marc Marquez non pensa al titolo Mondiale: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del Gp della Thailandia La MotoGp torna protagonista: dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Aragon, i campioni delle due ruote volano in Thailandia, per iniziare il lungo tour extra europeo. Marquez, a Buriram, si gioca il primo match point: tante sono infatti le combinazioni che permettono allo spagnolo della Honda di essere nuovamente ...

Moto2 – Luca Marini sincero - il fratello di Valentino Rossi spiazza tutti : “io al fianco di Marc Marquez? Se chiama la Honda…” : Luca Marini più sincero che mai: l’ammissione del fratello minore di Valentino Rossi E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara a due ruote: i piloti della MotoGp e delle categorie inferiori si salutano l’Europa per iniziare un tour lontano dalle loro terre, che partirà dalla Thailandia. Marquez potrà già festeggiare un altro titolo mondiale in terra thailandese, ma a regalare spettacolo saranno anche i giovani di Moto3 ...

Barcellona - tutti a cena per superare le difficioltà di inizio stagione. E spunta anche… Marc Marquez : I blaugrana si sono ritrovati presso l’hotel Sir Victor per cenare insieme e superare il momento di difficoltà. Presente anche Marc Marquez, invitato secondo la stampa dai giocatori Un avvio di stagione non proprio esaltante, caratterizzato dal pari all’esordio in Champions League e dal sesto posto in Liga, a quattro punti dalla capolista Real Madrid. AFP/LaPresse Il Barcellona ha deciso di ritrovarsi a cena su invito di Lionel ...

MotoGp – Marc Marquez è campione del mondo in Thailandia se… : In Thailandia il primo match point di Marc Marquez: lo spagnolo diventa campione del mondo se… Marc Marquez ha trionfato ieri davanti al suo pubblico di casa: il campione spagnolo della Honda si è aggiudicato il Gp di Aragon, dominando la gara sin dalla partenza, senza rivali. Marquez, dunque, si conferma sempre più leader della classifica piloti a ben 98 punti dal secondo Dovizioso. In Thailandia, il campione del mondo in carica, si ...

VIDEO Marc Marquez - la particolare esultanza per la vittoria nel GP Aragon : mima il gesto della pesca sul traguardo : Marc Marquez ha esultato vivacemente al termine del GP di Aragon 2019, lo spagnolo ha letteralmente dominato la gara e si è imposto con ampio margine nei confronti degli avversari su uno dei suoi circuiti preferiti. Il centauro della Honda ha avuto la meglio su Andrea Dovizioso e Jack Miller, sul traguardo ha mimato il gesto della pesca per ricordare un episodio con suo fratello Alex: qualche tempo fa hanno gettato una canna da pesca e hanno ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Aragona di MotoGP : Il pilota della Honda Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Aragona di MotoGP, quattordicesima gara del Motomondiale. Marquez ha vinto in solitaria: è partito in pole position, è rimasto in testa dal primo all’ultimo giro e ha concluso il Gran

MotoGP - GP Aragon 2019 : Marc Marquez è pronto a dominare - le Yamaha proveranno ad opporsi : Raramente siamo arrivati ad un Gran Premio con la sensazione che tutto sembri già scritto. Marc Marquez è, infatti, l’unico reale favorito del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP che si correrà quest’oggi alle ore 13.00 (e non alle consuete ore 14.00). Sulla pista che porta una curva intitolata al suo nome (la numero 10) il padrone di casa appare davvero senza rivali, e non solo perchè il MotorLand è un tracciato sinistrorso. Su ...

VIDEO Marc Marquez - il giro on-board valso la pole position del GP Aragon : numero dello spagnolo : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Prestazione eccellente dello spagnolo che non si è spinto neanche ai suoi limiti ma ha messo in fila tutti i suoi rivali. Di seguito il VIDEO del giro on-board valso la pole position al Campione del Mondo. VIDEO pole position Marc Marquez: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

VIDEO MotoGP - numeri e statistiche della quinta pole position di Marc Marquez ad Aragon : La pole position centrata dal cannibale Marc Marquez nelle qualifiche del GP di Argon 2019 è solo l’ennesimo sigillo di una serie di record che il campione di Cervera sta abbattendo, numeri impressionanti riassunti in un breve VIDEO tributo realizzato da Sky Sport. Si tratta della 61° pole position in MotoGP e l’89° in carriera per lo spagnolo, la 12esima prima fila stagionale che è stata mancata solamente ad Assen e lo scorso fine ...