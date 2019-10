Mafia | trattativa | Corte Assise in camera consiglio per decidere su deposizione Berlusconi

Mafia : processo trattativa - Corte assise decide su deposizione Berlusconi : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - La Corte d'assise d'appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino - giudice a latere Vittorio Anania - deciderà oggi, nel corso dell'udienza al bunker dell'Ucciardone, sulla deposizione di Silvio Berlusconi al processo di secondo grado sulla trattativa tra Stato e ma

Mafia : processo trattativa - Corte assise decide su deposizione Berlusconi : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – La Corte d’assise d’appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino – giudice a latere Vittorio Anania – deciderà oggi, nel corso dell’udienza al bunker dell’Ucciardone, sulla deposizione di Silvio Berlusconi al processo di secondo grado sulla trattativa tra Stato e Mafia. I giudici dovranno decidere in quale veste sentire l’ex premier, la cui deposizione era prevista ...

Mafia : processo trattativa - Di Pietro al bunker Ucciardone di Palermo : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – L’ex pm di Mani pulite Antonio Di Pietro è arrivato all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove oggi sarà ascoltato come testimone al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. A chiedere la deposizione dell’ex magistrato è stata la difesa del generale Mario Mori. Prima di Di Pietro sarà sentito Giacinto Siciliano, l’ex direttore del carcere Opera di ...

Trattativa Stato Mafia - Berlusconi indagato a Firenze. La moglie di Dell’Utri : “Perché non testimonia? È in gioco la vita di Marcello” : Come noto da due anni Silvio Berlusconi è indagato a Firenze insieme all’ex senatore Marcello Dell’Utri come possibile mandanti occulti degli attentati a Firenze, Roma e Milano. La procura toscana aveva ottenuto dal gip la riapertura del fascicolo dopo aver ricevuto la registrazione dei colloqui in carcere del boss, di cui Sekret, il format di inchiesta di Marco Lillo, aveva diffuso l’audio sul sito del Fattoquotidiano.it e il ...

"'La Natività' di Caravaggio fu oggetto di trattativa tra Mafia e Chiesa" : “La Natività” di Caravaggio, rubata 50 anni fa dalla chiesa di San Lorenzo a Palermo fu oggetto delle trattative tra Mafia e Chiesa. Lo testimonia il parroco Rocco Benedetto dell’Oratorio di San Lorenzo, in un’intervista mai vista prima che risale al 2001, firmata dal regista Massimo d’Anolfi e data poi in esclusiva al The Guardian. Monsignor Rocco Benedetto, scomparso nel 2003, ha rivelato ...

Trattativa Stato Mafia - Berlusconi non deporrà il 3 ottobre a Palermo per “impegni istituzionali” da eurodeputato : Silvio Berlusconi, il 3 ottobre prossimo, non andrà a Palermo per deporre al processo d’appello sulla Trattativa Stato mafia. L’ex presidente del Consiglio ha comunicato la sua assenza ai giudici con una nota e ha fatto sapere che, per la data fissata, “ha impegni istituzionali connessi con la sua carica di deputato europeo”. L’ex Cavaliere è Stato citato dalla difesa di uno degli imputati, l’ex senatore azzurro ...

Mafia : pentito cambia versione - ripercussioni su processo trattativa? (2) : (AdnKronos) - "Pertanto, la stessa costituisce - secondo i giudici del processo sulla trattativa Stato-Mafia - un non secondario tassello della ricostruzione probatoria degli accadimenti verificatisi dopo che il governo aveva mostrato di recepire la minaccia delle cosche mafiose siciliane, lasciando

Mafia : pentito cambia versione - ripercussioni su processo trattativa? : Reggio Calabria, 19 set. (AdnKronos) – Pentiti di ‘ndrangheta contro sull’omicidio dei carabinieri avvenuto il 18 gennaio 1994 a Reggio Calabria, omicidio che ha avuto ripercussioni pure nel processo Trattativa a Palermo. Da un alto abbiamo Giuseppe Calabrò, che al processo ‘ndrangheta stragista ha ritrattato quanto detto in passato, e dall’altro Consolato Villani, questi i nomi dei due collaboratori di ...

Mafia : pentito cambia versione - ripercussioni su processo trattativa? (2) : (AdnKronos) – “Pertanto, la stessa costituisce – secondo i giudici del processo sulla trattativa Stato-Mafia – un non secondario tassello della ricostruzione probatoria degli accadimenti verificatisi dopo che il governo aveva mostrato di recepire la minaccia delle cosche mafiose siciliane, lasciando decadere, nel novembre 1993, moltissimi provvedimenti applicativi del regime 41 bis”. I giudici sono convinti ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘trattativa ha accelerato eliminazione giudice’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Non può escludersi che, da un lato, la cosiddetta trattativa, alla quale Paolo Borsellino non poteva che opporsi fermamente, e dall’altra la concomitanti singolari vicende relative al rapporto ‘Mafia e appalti’, possano avere contribuito, anche senza interferenze tra loro, ad indurre Salvatore Riina alla più rapida eliminazione del dottor Borsellino già compiutamente ...