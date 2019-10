L' uragano Lorenzo s' abbatte sull' Italia | nel weekend piogge e aria fredda

Bufala – L’uragano Lorenzo NON arriva in Italia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Uragano Lorenzo verso l’Italia??? C’era da aspettarselo che qualche “bischero”, come si dice a Pisa, avesse la brillante idea di pubblicare notizie false in merito, ma non che a farlo fosse una delle testate nazionali. L’articolo riguardante la Notizia Falsa che Uragano Lorenzo è diretto in Italia Vi invitiamo pertanto a non farvi ingannare da ...