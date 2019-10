Fiorentina | Commisso svela tutto | lo stadio | gli obiettivi ed il colpo Ribery

Fiorentina - Commisso si gode Ribery : “un vero e proprio affarone - adesso ce lo invidiano tutti quanti” : Il patron della Fiorentina ha parlato dell’arrivo di Ribery, coccolandosi il centrocampista francese e facendogli i complimenti per la sua abnegazione Franck Ribery ha già convinto la Fiorentina, prendendosi sulle spalle la squadra viola e trascinandola da leader vero. Prestazioni esaltanti di domenica in domenica, ultima quella contro il Milan che gli è valsa la standing ovation da parte dei tifosi rossoneri. Jennifer ...

Fiorentina - il retroscena di Barone su Commisso poi indicazioni di mercato : “Il rinnovo di contratto di Chiesa? Durante le recenti conferenze stampa ho detto di lasciar giocare Federico e farlo pensare al campo. E’ sotto contratto, inutile parlare sempre del suo rinnovo perche’ lui e’ un giocatore molto importante della Fiorentina e della Nazionale italiana. Sta facendo un ottimo inizio di campionato e vorrei lasciarlo tranquillo. E’ un ragazzo molto giovane ed il tempo per tutto il ...

La bomba di Sundas per la Fiorentina : “Commisso - ti porto Messi a Firenze” : Una bomba, sicuramente destinata a rimanere tale. E’ quella lanciata dal procuratore sportivo Alessio Sundas, che ha intenzione di proporre un interessante affare al presidente della Fiorentina Rocco Commisso: portare Leo Messi in viola. “Sono convinto – dice Sundas – che l’affare si potrebbe fare, perché Commisso da calabrese verace, ha anche un carattere americano, sa fare le cose in grande. Allora ecco la mia ...

Fiorentina - Commisso : “Complimenti alla squadra - insieme faremo grandi cose” : “Mi voglio congratulare con la squadra per questi tre punti e con tutti i tifosi che ci hanno accompagnato in queste 5 gare, supportando nel bene e nel male la squadra. Sono fenomenali, eccezionali. Tutto lo staff è molto contento dei nostri tifosi”. Così il presidente e proprietario viola, Rocco Commisso, in un messaggio pubblicato sul sito ufficiale gigliato, celebra il successo ottenuto ieri sera dalla Fiorentina, ai danni ...

Il sindaco di Firenze Nardella : dal rapporto con Commisso allo stadio della Fiorentina : Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto nella trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus. Rocco Comisso e il suo amore sbocciato con tifoseria, piazza e città. Qual è stata la scintilla? “Io non sono un antropologo – esordisce scherzando, il primo cittadino fiorentino – ma diciamo che Commisso è una persona molto empatica, espansiva, e lo spirito italiano del Sud è molto passionale, esplicito, scherzoso; ...

Commisso show - il presidente suona l’inno della Fiorentina al pianoforte [VIDEO] : Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha dato spettacolo anche al pianoforte suonando al pianoforte lo storico inno del club inciso da Narciso Parigi mentre si trovava con un gruppo di amici. Una marcetta, immortalata in un video sui profili social del club viola, che ha acceso il piccolo pubblico presente nella hall di Villa Vittoria, dove si trovava Commisso per la festa che la Fiorentina l’altra sera ha dedicato a sponsor ...

Fiorentina - Commisso conferma la fiducia a Montella : “contro la Juventus ha mostrato una bella squadra” : Il presidente viola ha parlato prima della sua partenza per gli States, spendendo belle parole per Vincenzo Montella Un punto in tre partite di campionato, arrivato comunque contro la Juventus al termine di un match giocato ottimamente dalla Fiorentina. Rocco Commisso non è affatto preoccupato della situazione in cui versa la sua squadra, convinto che con il lavoro e la dedizione si possa risalire presto la china. Mauro ...

Stadio Fiorentina - l’annuncio del presidente Commisso : il punto sul mercato di Joe Barone : Buon pareggio della Fiorentina in casa contro la Juventus, punto che ha permesso di muovere la classifica, si tratta di una dirigenza ambiziosa che pensa al futuro. Sulla vicenda Stadio “forse potrei dire che sono deluso, meglio invece che dico che sono colpito. Pensavo che negli ultimi 20-30 anni fosse stato fatto qualcosa, ma dico che ci vuole tempo. Non e’ colpa ma non si possono fare le cose piu’ velocemente. Io ...

Stadio Fiorentina - Commisso realista : “Pensavo fosse più semplice - ma vedo che non è così…” : Stadio Fiorentina, ha parlato il patron viola Rocco Commisso a margine del sopralluogo da lui effettuato quest’oggi nell’area della Mercafir, a nord ovest della città, dove potrebbe sorgere il nuovo impianto della Fiorentina: “Nessuna novità. Lavoriamo, siamo al principio di questo percorso. L’unica cosa che posso dire è che pensavo che le cose fossero più semplici e con più lavoro fatto in questi anni ma vedo che ...

Fiorentina-Juve - Commisso entusiasta : “Ribery e Castrovilli fenomenali” : “Sono contentissimo, e’ stata una bellissima partita. I ragazzi ci hanno messo il cuore. Avete visto Ribery a 36 anni? Ha giocato meglio di Ronaldo. Avete visto i nostri due italiani? Fenomenali Chiesa e Castrovilli. Avevo detto che se avessimo perso non sarei tornato, mi hanno aiutato in questo (ride ndr.)”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario viola Rocco Commisso nel post gara di Fiorentina-Juventus dopo ...

Fiorentina – Commisso sogna in grande : “un gol di Chiesa alla Juventus? Sarebbe bellissimo” : Rocco Commisso pronto alla sfida di oggi pomeriggio tra Fiorentina e Juventus: le parole del presidente Viola Inizia oggi alle 15.00 la terza gioranta del campionato italiano di Serie A: sarà la sfida tra Fiorentina e Juventus ad aprire le danze per un match che si prospetta spettacolare. Commisso, il presidente dei viola è pronto per la grande sfida: “Fiorentina-Juventus? Mi aspetto una bellissima partita, rispetto per tutti, che la ...

Fiorentina-Juventus - Commisso non vede l’ora : “Un gol di Chiesa sarebbe bellissimo” - e parla di Ribery : Oggi pomeriggio alle 15, Fiorentina-Juventus apre il terzo turno di Serie A. C’è attesa per una sfida che, specie per la squadra viola, è molto sentita, a maggior ragione dopo una partenza negativa. Nella serata di ieri è atterrato in città il patron dei toscani Rocco Commisso. Queste le sue parole. “Mi aspetto che Fiorentina-Juventus sia una bellissima partita, rispetto per tutti, che la nostra squadra dia tutto e poi quel che ...

Fiorentina-Juventus - Commisso sbotta : “Dico no - questo va contro i miei principi” : Commisso- La Fiorentina continua ad instaurare un grandissimo rapporto con il suo nuovo presidente e si prepara ad una stagione da vera protagonista. Dopo aver mantenuto la promessa dalla conferma di Chiesa, il neo presidente viola, intervistato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sui cori […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Commisso sbotta: “Dico no, ...

Fiorentina - Commisso : “Sono deluso - ecco perché. Vi dico chi stavamo per prendere” - retroscena su Castrovilli : E’ tra i personaggi più nominati, da un po’ di mesi a questa parte, in Serie A. Rocco Commisso è ‘nuovo’ nell’ambiente calcio italiano. Lui che in Italia ci è nato, ha fatto le fortune in America e poi di nuovo in Italia ha deciso di investire. La Fiorentina nel suo destino, per cui ha grandi progetti. ecco uno spaccato dell’intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport. “Cosa ho imparato ...