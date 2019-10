 Come potrebbe reagire l' Europa dopo il no all' aumento dell' Iva

Fonte : agi

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il ministero'Economia a caccia dei 5 miliardi necessari per coprire le misure da inserire nella legge di bilancio. Ma le risorse che dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione rischiano di essere un ostacolo nel dialogo con le istituzioni europee per avere maggiore flessibilità. "Gli incassi previsti dal contrasto all'evasione - sottolinea un esponente'esecutivo -ro non incontrare il favore di Bruxelles che aveva chiesto misure strutturali". Il faro ora è puntato proprio sul confronto con l'. L'Italia chiederà flessibilità ma bisognerà vedere quali margini riuscirà ad ottenere. Nel governo comunque sembra tenere la linea espressa ancora una volta oggi dal premier Giuseppe Conte: "Non ci sarà un aggravio'Iva, l'ho già dichiarato, non facciamo polemiche inutili. Stiamo semplicemente lavorando per simulare gli ultimi interventi e per definire ...

redazioneiene : E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI #LeIene - RobertoBurioni : L'omeopatia non ha alcuna efficacia e omettendo le terapie dimostrate come valide si può Morire. E Francesco è mort… - beppe_grillo : Alcuni ricercatori hanno creato un materiale a base biologica che potrebbe essere utilizzato in futuro come possibi… -