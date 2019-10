Bonomi:2mld non bastano,13-14 per cuneo

Non2 mld per abbattere ilfiscale,ne servono 13-14". Lo dice(Assolombrada) che si rivole a Conte:"Stupiteci.L'Italia è ferma.Ci dica tre cose essenziali che il governo intende fare per rilanciarla, le priorità vere per riorientare un Paese che da 20 anni cresce dello 0,2% l'anno, ha occupati 15-20 punti sotto il Nord Europa e rapina futuro ai giovani" Poi: "Nessun equivoco su deficit e debito:devono scendere":riavviare opere e cantieri,alt Quota 100,"espiantare" politiche lavoro da reddito cittadinanza.(Di giovedì 3 ottobre 2019)