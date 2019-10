Uccisa aquila di Bonelli in Sardegna | WWF | “Un crimine ai danni della biodiversità

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “L’uccisione a fucilate di Tepilora, una giovane femmina didiliberata nel 2018 in un’area protetta in provincia di Nuoro nell’ambito del progetto internazionaleA-Life, è unainazionale ed europea“: lo afferma il WWF in una nota. L’di“è un rapace estremamente raro e protetto, che si nutre prevalentemente di piccoli mammiferi ed uccelli, innocuo per gli allevatori perché incapace di sollevare da terra animali di grossa taglia. Questa specie è scomparsa dallanel secolo scorso a causa di uccisioni e furto di pulcini dai nidi e, oggi come allora, gli stessi odiosi fenomeni rischiano di vanificare lo sforzo che il WWF Italia sta compiendo per consentire a questo magnifico animale di tornare a solcare i cieli dell’isola. Nonostante lapresenti un elevato livello di idoneità ...

