Sud : Provenzano - 'valorizzare bellezza città - accelerare su investimenti pubblici' (2) : (AdnKronos) – "Noi – spiega il ministro- dobbiamo tutelare, valorizzare la bellezza delle città e dell'Italia che rappresenta un grande patrimonio di questo Paese. Questa bellezza spesso è difficile perché è una bellezza a cui è difficile accedere. Nel nostro paese le città sono spesso isolate, chiuse. Matera 2019 è il simbolo di questa bellezza nascosta e difficile da raggiungere", sottolinea Provenzano.

La prima volta del ministro Provenzano : «Il Sud non è una causa persa ma basta ritardi sui fondi Ue» : «Questo governo non è contro il Nord ma amico del Sud perché così è amico di tutta l'Italia», dice convinto Giuseppe Provenzano, 37 anni, siciliano, nella...

Sud : Provenzano - ‘superare divisioni campanilistiche - hanno avvelenato Paese’ : Palermo, 13 set. (Adnkronos) – “La Sicilia deve tornare a produrre e a rivolgersi non solo all’Italia e al nord, superando questa divisione campanilistica tra settentrione e meridione che ha avvelenato la seconda repubblica, ma guardare al mondo intero. Dobbiamo rilanciare le Zes come grande strumento di apertura al Mediterraneo”. A dirlo a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana a ...

Sud : Provenzano - ‘priorità Governo dopo lunga stagione oblio’ : Palermo, 13 set. (Adnkronos) – “Ci tenevo particolarmente a essere nella mia regione, in questa città che amo, Palermo, e concludere la giornata con un doveroso saluto al presidente della Regione, massima istituzione presente in Sicilia, per dirvi che questo Governo, dopo Esecutivi in cui si faceva fatica a pronunciare persino la parola Mezzogiorno, mi riferisco a una lunga stagione di oblio del Mezzogiorno e della Sicilia, ...

Sud : Provenzano - ‘nessun sindaco deve sentirsi abbandonato’ : Palermo, 13 set. (Adnkronos) – “Ho incontrato il sindaco Orlando non solo nella sua veste di primo cittadino di Palermo ma anche come presidente dell’Anci Sicilia. Ho ricevuto una lettera da parte di alcuni amministratori con la richiesta di un incontro. Attraverso Orlando, il presidente dei sindaci siciliani, ho voluto incontrare tutti gli amministratori per inviare un messaggio: nessun sindaco deve sentirsi abbandonato ...

Provenzano a Palermo : investire al Sud non è causa persa : Ha scelto Palermo, Giuseppe Provenzano, come prima uscita pubblica da ministro per il Sud e ha iniziato con la visita all'istituto comprensivo Piersanti Mattarella, nel popolare quartiere di Bonagia. Ad accoglierlo il sindaco della città, Leoluca Orlando. L'incontro con gli insegnanti, gli studenti e il personale dell'istituto ha offerto al ministro Provenzano l'occasione per fare il punto su un aspetto fondamentale per il rilancio del ...

Chi è Peppe Provenzano - il nuovo ministro per il Sud : È un economista che ha studiato a lungo i problemi del Sud (e in passato ha anche scritto qualche articolo per il Post)

Governo : Pd Sicilia - ‘nomina Provenzano segnale attenzione verso Sud’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “L’inserimento di Giuseppe Provenzano nella lista dei ministri del nuovo Governo Conte, proposto dal PD, con la delega per il Sud, è un segnale positivo che mette ancora una volta in evidenza il tema dello sviluppo del Mezzogiorno”. A dirlo è il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo portando al neo ministro, “che certamente saprà veicolare forze e risorse necessarie al ...

Giuseppe Provenzano - chi è il ministro per il Sud del governo M5s-Pd : Provenzano, 37 anni, è laureato in Giurisprudenza a Pisa e specializzato alla scuola di eccellenza superiore Sant'Anna. Ha...