Siri | via libera dalla giunta del Senato al sequestro del computer

Armando Siri - Giunta per le immunità dà via libera a sequestro pc del senatore leghista : Via libera della Giunta per le immunità del Senato al sequestro del computer di Armando Siri, l'ex sottosegretario ai Trasporti leghista. I voti favorevoli sono stati 13: M5s, Pd, Italia Viva, Leu e Gruppo Misto; contrari in 8: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ora il voto deve essere confermato dall'Aula di Palazzo Madama.Continua a leggere

Usa contro greggio via mare Iran-Siria : 23.00 Nuove sanzioni Usa alla Siria per centinaia di milioni contro varie aziende, navi e persone ritenute coinvolte in vendite di petrolio, gestite dai Pasdaran (militari iraniani, Ndr). Tra i 10 individui colpiti Rostam Qasemi, ex ministro iraniano per il petrolio e suo figlio. Nella lista nera anche sussidiarie di una società indiana con interessi legati alla Adrian Darya, la petroliera iraniana sospettata di trasportare greggio per la ...

Matteo Salvini - via alla macchina del fango M5s : "Il pc di Siri - Berlusconi e la mafia" - sospetto infamante : "Ma tu vedi il caso!". Matteo Salvini stacca la spina al governo e il Movimento 5 Stelle accende la macchina del fango. In una nota sul proprio blog, i 5 Stelle azzardano una ricostruzione piuttosto infamante per il leader leghista riguardo alla decisione di innescare la crisi di governo che i grill

Siringa sulla volante - Salvini : "Espulso il peruviano" : Angelo Scarano L'annuncio di Salvini: "È stato espulso dal territorio nazionale il peruviano. Per i delinquenti in Italia non c’è spazio. Fuori" Arriva il pugno duro di Salvini e del Viminale. Il peruviano che ha inserito una Siringa sulla portiera di una volante della polizia a Rogoredo, a Milano, è stato espulso. E a comunicarlo è stato proprio il titolare degli Interni, Matteo Salvini: "Ieri sera il giovane peruviano che si era ...