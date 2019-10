PSG – Icardi sincero | l’argentino motivato a recuperare | “i dolori passano con un gol”

Icardi conquista il PSG : “con un gol il dolore passa…” : Finalmente Icardi. L’argentino protagonista con la maglia del Psg, l’attaccante decisivo nel successo del club francese in Champions League contro il Galatasaray. “Mauro Icardi esce dall’ombra”, è il titolo di France Football dopo il successo prezioso per la classifica di Champions League. L’argentino ha superato il momento difficile anche a causa di un infortunio. “Non sono ancora al 100%, ma con ...

Risultati Champions League – Figuraccia Real Madrid! Nove gol fra Tottenham e Bayern : Icardi trascina il PSG : Il Real Madrid rimonta il Bruge nel finale, il Bayern ne segna 7 al Tottenham, bene Juventus e PSG: i Risultati delle partite del martedì della seconda giornata di Champions League Martedì di grande calcio sui campi di tutta Europa con la prima giornata delle canoniche due di Champions League che inizia col botto: grande spettacolo, tanti gol e Risultati importanti. Destino opposto per le due italiane impegnate: l’Atalanta si fa beffare ...

Il “crudele” rito di iniziazione per Icardi al PSG : canta davanti a tutti in falsetto e i compagni reagiscono così : Il rito di iniziazione, per Mauro Icardi, alla sua prima stagione al Psg dopo gli anni passati all’Inter, consiste nel dover cantare a cena, davanti ai compagni di squadra, in piedi su una sedia. La performance dell’attaccante, in un misto di acuti e falsetto, suscita l’ilarità dei giocatori della squadra francese, con Neymar, Thiago Silva e Di Maria che scoppiano a ridere e si coprono la faccia col tovagliolo. L'articolo Il ...

Inter - senti Icardi : “sono al PSG perchè era arrivato il momento di vincere trofei. Voglio farmi riscattare” : Mauro Icardi rifila una frecciatina all’Inter direttamente da Parigi: l’ex bomber nerazzurro si dice pronto a farsi riscattare dal club francese con il quale, finalmente, è pronto a vincere trofei L’Inter vince senza Icardi, Icardi vince senza l’Inter. La cessione in prestito dell’argentino al PSG sembra aver fatto contenti tutti: i nerazzurri sono primi in campionato grazie al feeling Lukaku-Conte; il PSG ha ...

Icardi - frecciata all’Inter : “al PSG per vincere qualche trofeo” : “Era il mio settimo anno all’Inter e il mio sogno era giocare la Champions League con quella squadra e si e’ realizzato, ma non ho vinto nulla. Era arrivato il momento di giocare in una squadra che vince trofei, una come il Psg”. Sono le parole dell’ex centravanti dell’Inter, Mauro Icardi, adesso al Psg, rilasciate ai microfoni dell’emittente francese Canal plus. “Sono venuto per restare, ...

Icardi : «In 7 anni all’Inter non ho vinto niente - al PSG sono in un club vincente» : Mauro Icardi ha rilasciato un’intervista a Canal Plus. Intervista che, se possibile, chiude ulteriormente i rapporti tra il centravanti argentino e l’Inter. Dichiara Icardi: «sono stato sette all’Inter, sognavo di giocare la Champions con quella maglia. L’ho realizzato ma non abbiamo vinto niente. Era arrivato il momento di andare in un club che conquista titoli. Finalmente sono al Psg, un club con tanti campioni, era ...

Infortunio Icardi - si ferma anche l’argentino : PSG con gli uomini contati in attacco : Infortunio Icardi – Niente Lione domani per Mauro Icardi. Il tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha fatto sapere che l’attaccante argentino ha avuto un problema muscolare dopo la gara di Champions vinta col Real Madrid: “Sapevamo di correre dei rischi facendolo partire titolare, una cosa è giocare, un’altra è farlo dall’inizio, un’altra ancora farlo dall’inizio in Champions e contro il ...

PSG - le voci su Mauro Icardi isolato da Di Maria e Paredes : c'è lo zampino di Leo Messi? : Nonostante le due partite giocate da titolare contro Strasburgo e Real Madrid, Mauro Icardi ha già incontrato i suoi primi ostacoli in questa avventura al Psg. Il centravanti argentino ex Inter non sarebbe caduto nelle grazie dei suoi connazionali presenti in squadra, Angel Di Maria e Leandro Parede

LIVE PSG-Real Madrid 0-0 calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : si comincia - Icardi titolare contro i blancos : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO Madrid-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Mancherà Sergio Ramos, la sua assenza crea sempre preoccupazione al Real Madrid. 20.35 La partita promette di essere ricca di gol, nonostante le numerose assenze della squadra di casa. 20:35 Bale, Benzema e Hazard hanno ...

L’Equipe – Nuovo caso Icardi nello spogliatoio del PSG. I fatti : Nuovo caso Icardi nello spogliatoio del Paris Saint-Germain. Scoppia un altro caso nello spogliatoio del Paris Saint-Germain. L’arrivo di Mauro Icardi al PSG sembra non sia stato molto gradito all’ambiente transalpino. A tale riguardo il portale gazzetta.it ha riportato una notizia lanciata da l’Equipe. Ecco quanto riportato: “Secondo il quotidiano sportivo francese, la stella del Barcellona infatti è amico di ...

L’Equipe : “Al PSG Icardi non piace a Di Maria e Paredes che sono amici di Messi” : Nell’ampio articolo dedicato al Psg, il quotidiano sportivo francese L’Equipe tratteggia uno scenario che fa sembrare Messi una sorta di capo che controlla tutto ciò che avviene nel mondo. Francamente eccessivo. Per L’Equipe l’arrivo di Icardi al Psg avrebbe provocato qualche mormorio nello spogliatoio. Il motivo è sempre lo stesso. La sua relazione con Wanda Nara che prima era sposata con Maxi Lopez. Scrive ...

PSG - nuova grana per Icardi? ‘Maurito’ isolato dagli argentini : l’ordine arriverebbe direttamente da… Messi! : Nemmeno il tempo di iniziare la nuova avventura a Parigi che per Mauro Icardi spunta subito la prima grana: gli argentini del club lo starebbero ‘isolando’ su ordine di Messi Mauro Icardi potrebbe ritrovarsi ad aver a che fare con una nuova grana, la prima nella sua avventura al PSG. Secondo l’Equipe l’attaccante sudamericano avrebbe dei problemi con i propri connazionali presenti nel club, in questo caso Di Maria e ...

PSG - Icardi è già un caso : l’attaccante isolato da alcuni compagni [DETTAGLI] : Dopo un tira e molla durato per tutta l’estate Icardi ha deciso di lasciare l’Inter, l’attaccante ha sposato il progetto del Psg per rilanciarsi dopo gli ultimi mesi in tribuna con il club nerazzurro, l’argentino però non sembra essersi ambientato a Parigi. Infatti secondo quanto riporta l’Equipe l’accoglienza da parte dei suoi connazionali sarebbe stata più fredda del previsto, in particolar modo Angel ...

L’interista Icardi gioca poco nel PSG e non incide : E’ iniziata l’avventura di Mauro Icardi in Francia. L’interista (in prestito ai pargini) si presenta al Parco dei Principi per