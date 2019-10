Persona 5 Royal arriverà in Occidente a marzo?

Apex Legends pronto ad accogliere Jericho : le indiscrezioni sul nuovo Persona ggio del Battle Royale : I primi mesi di vita di Apex Legends non sono di certo stati semplicissimi. Dopo un lancio assolutamente entusiasmante, fatto di numeri esageratamente elevati (superati in una manciata di settimane i cinquanta milioni di utenti), il Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment ha conosciuto un periodo di flessione costante che lo ha portato a perdere buona parte della community tanto velocemente acquisita. Colpa di tutto ciò va ...

Persona 5 Royal : svelata la finestra di lancio in Occidente : In occasione dell'Atlus Art Exhibit 2019: Persona 5 Royal e Catherine: Full Body Showcase di Los Angeles, Atlus ha annunciato che Persona 5 Royal arriverà nei negozi di Europa e Stati Uniti durante il corso della primavera 2020 come esclusiva PS4.La nuova versione dell'acclamato JRPG, il cui debutto nel Sol Levante è previsto per il prossimo 31 ottobre, era stata già confermata per il mercato Occidentale ma finora era sprovvista di una finestra ...