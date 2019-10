Perché si riparla del crocifisso in aula

Fonte : wired

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti (foto: Vincenzo Livieri – LaPresse) Nelle aule scolastiche italiane c’è un oggetto della cui presenza ci si accorge solo di rado, ma da anni anima il dibattito politico: il. Il simbolo cristiano è considerato un elemento caratterizzante della cultura e dell’identità italiana, un po’ come il presepe, ma alcuni considerano la sua affissione in contrasto col principio della laicità dello stato e col diritto di ogni genitore di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche. Il tema è tornato di attualità in questi giorni dopo un intervento del neo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Interpellato a questo proposito durante la trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora, il pentastellato ha detto: “Io penso ovviamente ad una visione della scuola laica e che ...

