Padova | coppia di Sinti minaccia un bimbo per aver fatto cadere il nipote

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Le urla dei due, denunciati per minacce, si sarebbero rivolte anche ai maestri che avrebbero impedito loro di varcare l'ingresso della scuola per prendersela con l'alunno. Stavano giocando nel cortile della scuola, durante il momento di ricreazione e rotolandosi per gioco, uno dei due si èmale. Tutto normale, visto che al centro della vicenda ci sono dei bambini. Se non fosse stata per la reazione, spropositata, di due adulti, che avrebbero ricoperto di insulti e minacce alunni e alcuni insegnanti. Secondo quanto riportato daOggi, è accaduto ieri mattina, alla scuola primaria Dante Alighieri di San Giorgio in Bosco, in provincia diDurante l'intervallo, infatti, un bambino sarebbe caduto a terra dopo un contatto con un altro alunno. Proprio in quel momento, gli zii di quest'ultimo, unadella provincia di Vicenza, di etnia, stavano guardando il...

lavocedelne : Padova, Entrano a scuola e minacciano bambini - milkoffy : RT @RadioSavana: #RadioSavana Padova oggi alle 14 via Cairoli. Andavano a prendere un parente alla stazione; coppia aggredita dalle risors… - Mania48Mania53 : RT @RadioSavana: #RadioSavana Padova oggi alle 14 via Cairoli. Andavano a prendere un parente alla stazione; coppia aggredita dalle risors… -