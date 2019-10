Migranti | Lamorgese | “Salvataggio vite umane è priorità | ma serve contratto tra lo Stato

Migranti - Salvini accusa il ministro Lamorgese : 'Sbarchi triplicati - questa è complicità' : Il tema immigrazione rappresenta, per il governo giallorosso, uno dei temi più delicati. Innanzi tutto perché occorrerà affrontarlo raccontando l'eredità di Matteo Salvini che, nei mesi di reggenza del Viminale, ha tenuto una linea particolarmente dura nei confronti delle Ong e ha messo in atto politiche che hanno messo in piedi strategie particolarmente aggressive attraverso l'istituzione dei così detti decreti Sicurezza. Tuttavia, l'arrivo al ...

Migranti - 180 sbarcati a Lampedusa in poche ore. Sindaco Martello : “Nessuna emergenza - accordi col ministro Lamorgese funzionano” : “Sono arrivate 8 imbarcazioni con 180 persone a bordo, alcune accompagnate dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza che li ha soccorsi, altre autonomamente come arrivano sempre”, ma sull’isola non c’è “nessuna emergenza”. Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa, fa il punto degli sbarchi verificatisi nelle ultime ore sull’isola dove, dopo alcuni giorni di relativa calma, con il miglioramento ...

Migranti - raggiunto accordo per documento comune. Lamorgese : “Passi concreti” : Il mini vertice sui Migranti che si è tenuto oggi a La Valletta sembra aver prodotto qualche risultato. I ministri degli interni di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, insieme al Commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, hanno raggiunto un accordo di massima sottoscrivendo un "documento comune", che adesso verrà discusso nel Consiglio per gli affari interni già programmato per l'8 ottobre prossimo in Lussemburgo.La ...

Accordo a Malta sui Migranti. Lamorgese : un primo passo concreto : Trovato un Accordo sulla redistribuzione dei migranti che arrivano in Europa. Nel vertice de La Valletta, tra i ministri degli Interni di Italia, Francia, Germania e Malta, sotto l'egida della Commissione Ue e della presidenza finlandese di turno, si è raggiunta l'intesa che prevede un meccanismo di redistribuzione dei migranti soccorsi in mare e sbarcati, con tempi rapidissimi, al massimo 4 settimane; inoltre, una volta redistribuiti i migranti ...

Migranti - la doppia vittoria di Lamorgese : Salvini disarmato - Europa resuscitata : Redistribuzione dei richiedenti asilo che sbarcano e rotazione volontaria degli sbarchi: l'accordo tra Francia, Germania, Italia e Malta è il primo passo verso la soluzione europea dell’emergenza migratoria. E in un colpo solo, Lamorgese leva a Salvini le uniche due armi che hanno costruito il suo consenso: l’invasione degli stranieri e l'Europa indifferente.Continua a leggere

Migranti - raggiunto accordo per documento comune. Lamorgese : “Passi concreti. Italia e Malta non saranno più sole” : Il mini vertice sui Migranti che si è tenuto oggi a La Valletta sembra aver prodotto qualche risultato. I ministri degli interni di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, insieme al Commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, hanno raggiunto un accordo di massima sottoscrivendo un "documento comune", che adesso verrà discusso nel Consiglio per gli affari interni già programmato per l'8 ottobre prossimo in Lussemburgo.La ...

Migranti : Mauri - ‘risultati ottenuti da Lamorgese di grande qualità’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “I risultati ottenuti dal ministro Lamorgese al vertice di Malta sul tema dei Migranti sono di grande qualità.” Lo afferma il viceministro all’Interno Matteo Mauri. “è la dimostrazione -aggiunge- che un atteggiamento serio, responsabile e genuinamente europeista è il modo migliore per ottenere i risultati sperati. Diventa così evidente la differenza tra chi opera per trovare le soluzioni ...

Migranti : Mauri - ‘risultati ottenuti da Lamorgese di grande qualità’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “I risultati ottenuti dal ministro Lamorgese al vertice di Malta sul tema dei Migranti sono di grande qualità.” Lo afferma il viceministro all’Interno Matteo Mauri. “è la dimostrazione -aggiunge- che un atteggiamento serio, responsabile e genuinamente europeista è il modo migliore per ottenere i risultati sperati. Diventa così evidente la differenza tra chi opera per trovare le ...

Migranti - Salvini dopo accordo a Malta : “È una sòla. Lamorgese non venda fumo agli italiani” : “Innanzi tutto un consiglio al nuovo ministro dell’Interno Lamorgese. Non si faccia prendere in giro. Non venda agli italiani il fumo, noi preferiamo l’arrosto”, così l’ex titolare del Viminale, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dall’aeroporto di Genova, dopo essere stato al salone nautico, ha commentato il “documento comune” sui Migranti dei Paesi membri dell’Unione europea, firmato ...

Migranti : Di Maio - ‘complimenti a Lamorgese ma attenzione a facili entusiasmi’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Credo che il fatto nuovo è che sul tema dei Migranti stiamo ricevendo delle grandi aperture dagli altri Paesi europei, sul fatto che quando arrivano in Italia sbarcano in Europa e non in Italia soltanto e questo principio lo si sta cominciando ad affermare. Ho visto che la ministra Lamorgese ha parlato di passi concreti, le faccio i complimenti, ma dico a tutti: attenzione ai facili entusiasmi, ...

Migranti - accordo al vertice a Malta : ricollocamenti rapidi e rotazione porti. Lamorgese : passi concreti : accordo sui Migranti al vertice a Malta. Sono quattro i punti su cui Italia, Malta, Francia e Germania, con la presidenza finlandese di turno dell'Ue e la commissione Ue, hanno trovato...

Migranti - Lamorgese : «Rotazione volontaria dei porti per accoglierli» : La ministra dell’Interno sulla riunione svolta a Malta per affrontare il problema degli sbarchi: stilata una bozza di accordo che prevede una «condivisione del problema»

Migranti - Di Maio : “Complimenti a Lamorgese per l’accordo ma la soluzione restano i rimpatri” : “Faccio i complimenti a Lamorgese per l’accordo e la dichiarazione d’intenti sui Migranti. Fatemi dire però che la redistribuzione dei Migranti non è la soluzione al fenomeno migratorio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a New York. “La risposta è il blocco delle partenze – per questo dobbiamo stabilizzare la Libia e su questo ci sarà un importante incontro co-presideduto da Francia e Italia qui ...

Migranti - Lamorgese : ora in Europa partiamo col piede giusto : Migranti, Lamorgese: ora in Europa partiamo col piede giusto."C'e' un clima positivo. Abbiamo detto che chi arriva in Italia o a Malta arriva in Ue