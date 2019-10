Mediaset España condannata per plagio | Pasapalabra non andrà più in onda

Fonte : blogo

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Noi l'abbiamo conosciuto come Passaparola, il fortunato game show - ispirato al format britannico The Alphabet Game - condotto da Gerry Scotti (senza dimenticare la breve incursione di Claudio Lippi nella prima annata) che nel 1999, dopo il flop di Superboll con Fiorello, prese le redini in corsa di una fascia oraria che stava diventando l'incubo di Canale 5: il preserale.La versione italiana è stata chiusa nel 2008, mentre in Spagna, questo il nome, ha preso vita nel 2000, dapprima su Antena 3 fino al 2006 e su Telecinco (di proprietà) dal 2007 fino alla brusca chiusura avvenuta ieri, 1° ottobre 2019.pernonpiù inpubblicato su TVBlog.it 02 ottobre 2019 14:04.

