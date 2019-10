LIVE Basketball Ulm-Virtus Bologna | EuroCup basket in DIRETTA | ottima Virtus a Ulm

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALatestuale di Ulm-si chiude qui. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona notte. Davvero buonissimaall’esordio continentale che vince 79-92 in Germania a Ulm in una partita già molto importante. I giocatori bolognesi sono entrati in partita uno alla volta quando più contava e alla fine hanno vinto la partita da squadra. 79-92 Le squadre si scambiano canestri da una parte e dall’altra, valgono per le statistiche ma soprattutto per il divertimento del pubblico. 77-88 Dragic facile, facile in campo aperto. 75-88 RICCI SHOW! Cameriere dal gomito e partito davvero in ghiaccio. 75-86 TRIPLAAA DI RICCI! LA PARTITA E’ CHIUSA! Markovic folle anche nella fase difensiva, Ricci con un tiro semplicemente perfetto. 75-83 Nei momenti difficili viene sempre fuori lui Stefan ...

