Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Ridurre l’Iva portandola al 4 per cento per i lavori pubblici dei Comuni su investimenti green, scuole, trasformazionee città ee periferie”. È la proposta lanciata dal sindaco di Pesaro e presidente Ali-Autonomie locali italiane Matteo, in apertura del Festivale città in corso a Roma, fino al 4 ottobre con incontri, dibattiti, convegni.La proposta diraccoglie il plauso già di alcuni, da.“La’Iva sui lavori pubblici dei comuni per green, scuole e trasformazione città - spiega il primo cittadino di Firenze, Dario- è una buona proposta, che vorrei collegare al mio progetto per un ‘green act’ che riguardi un milione di alberi nuovi in cinque anni, la sostituzione di sette milioni di caldaie nelle grandi città e un ...

shardana50 : RT @HuffPostItalia: Da Nardella a Pizzarotti: i sindaci d'accordo con Ricci sulla riduzione dell'Iva per i Comuni sui lavori green e scuola… - The_ChosenOne_1 : RT @HuffPostItalia: Da Nardella a Pizzarotti: i sindaci d'accordo con Ricci sulla riduzione dell'Iva per i Comuni sui lavori green e scuola… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Da Nardella a Pizzarotti: i sindaci d'accordo con Ricci sulla riduzione dell'Iva per i Comuni sui lavori green e scuola… -