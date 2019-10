Continua la distribuzione della Modalità scura fra le app | oggi tocca a Google Voice

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Come viene annunciato dal blog ufficiale diper G Suite,riceve la tanto agognata. Quello portato avanti da Big G è un lavoro di rifacimentografica di tutte le sue app proprietarie, in modo da renderle compatibili con la nuovapresentata con con il lancio di Android 10. L’arrivonon è però una cosa che non è soggetta ad aggiustamenti nel tempo. Un esempio è la costante ottimizzazionediChrome, segno che non basta semplicemente usare una palette di colorie via. Ladipermette una facile lettura delle informazioni a schermo in condizioni di scarsa luminosità, oltre che preservare il consumo di batteria. Ricordiamo che lanon è un’opzione di Android 10 da attivare obbligatoriamente, ma semplicemente una scelta personale. ...

RosselladiKira : La carne “finta” continua a guadagnare nuovi spazi anche nelle catene di fast food più tradizionali. L’ultimo accor… - rocka1943 : @repubblica arrivano a frotte ma per loro non è in programma nessuna distribuzione ,solo quelli arrivati con le ong… - breviofosco : @moschettopres Distribuzione continua eh! ?? -