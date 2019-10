Caserta | una donna 70enne testimone di Geova rifiuta una trasfusione di sangue e muore

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) "Brava mamma": ad acclamarla per la sua scelta di lasciarsi morire, sarebbero stati i figli e i parenti, le persone che dovrebbero desiderare più di tutte la sopravvivenza di un proprio caro. La fede ha battuto la medicina nella storia incredibile dellache venerdì scorso hato trasfusioni diperchédi. Il movimento religioso dei testimoni di, impedisce questa pratica medica: l'adepta è morta a causa di una gastrite acuta sanguinante all'ospedale di Piedimonte Matese, in provincia di. A denunciare l'accaduto, è stato il chirurgo che avrebbe potuto salvare la paziente, se solo lei gliel'avesse permesso. La denuncia via social del chirurgo Un post amaro, l'ha scritto Gianfausto Iarrobino, primario nel reparto di Chirurgia Generale dell'ospedale di Piedimonte Matese. Il medico con esperienza trentennale, aveva in cura lache, ...

