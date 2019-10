Carburanti - L' evasione dell' Iva è pari a cinque miliardi

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Nel settorea distribuzione deisi stima un''Iva tra i quattro e idi euro: lo ha detto Martino Landi, presidentea Faib (il sindacato gestori stazioni di servizio), durante l'audizione alla Camera in merito al Piano clima 2030. Landi ha poi aggiunto che tutto ciò impedisce la trasparenza del settore, fattore che potrebbe aver spinto alcune grandi compagnie come Shell ed Esso ad abbandonare la Penisola.Come le accise. La Assocostieri (l'associazione dei titolari di depositi costieri, doganali e fiscali di), dal canto suo, ha proposto di accorpare l'Iva con l'accisa, in modo da pagare l'imposta all'estrazione, cioè all'uscitae autocisterne dai depositi. E Assopetroli-Assoenergia chiede l'eliminazionea lettera d'intenti sulle procedure d'acquisto deiall'ingrosso. Secondo il presidente Andrea Rossetti, si è ...

