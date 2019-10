Camera | Rampelli FdI | “La Rai parli in italiano Basta con l’espressione ‘question

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Daremo indicazioni anche alla Rai per parlare in“. Così il vicepresidente della, Fabiodi Fratelli d’Italia, si è espresso alla fine della seduta parlamentare dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, note anche cometime’. Già da tempo,ha osteggiato l’uso di espressioni ‘esotiche’ nella lingua delle istituzioni e lo ribadisce anche oggi, replicando al deputato di Forza Italia, Carlo Fatuzzo, che, in sede di richiamo al Regolamento, lamenta la convocazione di una commissione in concomitanza con la seduta d’aula e menziona la diretta televisiva della Rai L'articolo(FdI): “La Raiincontime’. Si dice ‘interrogazione a risposta immediata’” proviene da Il Fatto Quotidiano.

