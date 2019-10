Bologna | esce di strada e finisce con un grosso Suv nel canale | morto automobilista

Baseball - Preolimpico 2019 : l’Italia esce senza nulla in mano da Parma e Bologna. Olimpiadi svanite in tre giorni infernali : Obiettivo mancato senza neanche andarci vicino. Si può riassumere così quello che è accaduto all’Italia nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che lascia il Baseball azzurro senza una rappresentativa nella rassegna a cinque cerchi giapponese. Un brutto addio alla rappresentativa tricolore, peraltro, per Giuseppe Mazzanti, che con questo torneo chiude le sue apparizioni internazionali con la maglia dell’Italia. La ...