4 trombe d aria Pescia romana 2 ottobrePubblicato da Sandro Leoni su Mercoledì 2 ottobre 2019

Il raid dei fratelli marocchini : coppia aggredita coi tirapugni : Federico Garau I due fidanzati si trovavano seduti su una panchina quando è scattata la trappola. Un giovane nordafricano li ha raggiunti, chiedendo di poter cambiare delle banconote, ed il 21enne si è offerto di aiutarlo. Al momento di consegnare le monete, è partito il pestaggio Arriva da Agropoli, in provincia di Salerno, la notizia di una brutale aggressione commessa nei confronti di due fidanzati, presi di mira da una coppia di ...

Pachistano ubriaco aggredisce agenti : era già stato espulso : Federico Garau Lo straniero aveva già subito settimane fa un provvedimento di espulsione da parte del prefetto, decreto mai ottemperato. In preda a droghe ed alcol ha seminato il panico in città e si è scagliato contro i poliziotti Completamente ubriaco e sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha creato scompiglio nel centro di Campobasso e poi minacciato ed aggredito i poliziotti intervenuti sul posto. Responsabile un pakistano di ...

Matteo Salvini accusa il governo : "Aggressioni ai poliziotti - vedrete che sarà la magistratura a decidere" : Tra gli obiettivi del governo M5s-Pd, "smontare" ciò che ha fatto Matteo Salvini, dal decreto sicurezza in giù. Un'ossessione, quella giallorossa, nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. E sul tema interviene il diretto interessato, Salvini, che parla in conferenza stampa al Senato in occasione

Ecco come - in due mesi - la Spagna è diventata come Italia e l’Italia è diventata come la Spagna : MADRID – Da un lato, c’è un’immagine: quella del mini-summit del cosiddetto “zoccolo duro” dell’UE. La foto mostra il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, la Cancelliera tedesca Angela Merkel; il Presidente spagnolo, Pedro Sánchez e il suo omologo francese, Emmanuel Macron. Risale al vertice dei leader UE, tenutosi a giugno. Si è trattato di incontro informale piuttosto ...

Beppe Grillo sul fine vita : "Non siate bacchettoni e lasciate scegliere" : Beppe Grillo interviene sul fine vita. E lo fa invitando a non essere “bacchettoni” e a lasciare la libertà di scelta.Il fondatore del Movimento 5 stelle, in un post dal titolo “Fate ridere, scrive: “Non capisco e non capirò mai come possa venire in mente di metterci a dettar legge al mistero triste e fabbricare impicci e cavilli vari per ostacolare quelle pochissime scelte che restano alla fine. Non ficcate ...

Mediaset España condannata per plagio - Pasapalabra non andrà più in onda : Noi l'abbiamo conosciuto come Passaparola, il fortunato game show - ispirato al format britannico The Alphabet Game - condotto da Gerry Scotti (senza dimenticare la breve incursione di Claudio Lippi nella prima annata) che nel 1999, dopo il flop di Superboll con Fiorello, prese le redini in corsa di una fascia oraria che stava diventando l'incubo di Canale 5: il preserale.La versione italiana è stata chiusa nel 2008, mentre in ...

Christian Ginepro a Blogo : "D'Intino è l'anti Rocco Schiavone" (VIDEO) : Con il ritorno di Rocco Schiavone torna ovviamente anche l'inseparabile D'Intino. Blogo ha incontrato l'attore che interpreta l'agente, Christian Ginepro:D'Intino è totalmente avulso da Rocco Schiavone, è una specie di spin off di Rocco Schiavone dentro Rocco Schiavone. È l'anti Rocco Schiavone. Se Rocco è completamente concentrato sui suoi drammi personali e sui casi, D'Intino si fa scivolare addosso tutto. Se Rocco Schiavone dovesse diventare ...

Rischio salmonella - lotto di salame veneto ritirato : l’annuncio del Ministero della salute : Il richiamo del lotto di salame a causa di Rischio microbiologico per i consumatori è stato annunciato oggi dal portale del Mistero della salute. Il prodotto interessato è un lotto di salame veneto a marchio "Il tagliere del re" venduto nei confezioni singole da 500 grammi ciascuna dalla catena ALDI.Continua a leggere

Prenotazioni “fantasma” di governi stranieri in hotel di Trump.”Pagate per ingraziarsi Casa Bianca” : Secondo il giornale Politico almeno un governo straniero avrebbe tentato di ingraziarsi il Presidente degli Stati Uniti prenotando stanze, poi mai occupate, nei suoi hotel. L'inchiesta rientra in una più ampia indagine della Commissione controllo della Camera inclusa nelle pratica sull'impeachment.Continua a leggere

Ma che ometto Santiago! Baby De Martino è cresciuto e la foto di mamma Belen fa boom di like : Che Belen Rodriguez e Stefano De Martino brucino di passione, ormai, è cosa nota. Da quando sono tornati insieme i due si scambiano spesso dolci effusioni social, frasi d’amore e condividono immagini della loro ritrovata intesa. Non tutti quelli che li seguono, però, sembrano essere convinti di quest’amore tornato così impetuoso dopo lunghi anni di lontananza. I due hanno trascorso un’estate quasi da eremiti nella loro casa di ...

Cristina Chiabotto in luna di miele : fisico e lato B da urlo in bikini : “Ho coronato il mio sogno d’amore”. Sono le parole che Cristina Chiabotto, fresca sposina, lascia al settimanale Chi dopo il matrimonio con il suo Marco Roscio. I due, dopo un anno e mezzo di fidanzamento, si sono giurati amore eterno lo scorso 21 settembre nella chiesa di Sant’Uberto, nella splendida cornice della Reggia Venaria (Torino), dove la ex Miss Italia e showgirl, con un meraviglioso abito di Alberta Ferretti, è arrivata accompagnata ...

Clima : 50 anni di previsioni apocalittiche errate tra carestie - era glaciale - buco dell’ozono e riscaldamento globale : I catastrofisti del Clima prevedono disastri ambientali e Climatici dagli moltissimi anni e continuano a farlo anche oggi. Ma nessuna di queste previsioni apocalittiche, con tanto di date e scadenze, ad oggi si è avverata. In questo articolo, vi presentiamo una raccolta delle previsioni più catastrofiche da personaggi famosi al governo e nella scienza. Oltre a mettere in luce queste previsioni errate, la raccolta mostra anche che coloro che ...