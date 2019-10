Vigili del Fuoco | sono previsti oltre 1000 reclutamenti

Vicenza : incendio in appartamento - Vigili del fuoco salvano un uomo : Vicenza, 30 set. (AdnKronos) - Un violento incendio è divampato poco prima delle 14,30 in un appartamento di un condominio di viale Milano a Vicenza, vigili del fuoco salvano un residente portandolo giù con l’autoscala. Le fiamme hanno interessato l’abitazione al quarto piano dello stabile con lingu

Milan-Fiorentina live - le formazioni ufficiali : confermate le squadre della Vigilia : Milan-Fiorentina live – Riscattare la sconfitta beffa di Torino, iniziare a dare continuità dopo la prima vittoria stagionale. Questi i rispettivi obiettivi di rossoneri e viola per il match di San Siro, posticipo domenicale della 6^ giornata di Serie A. Da una parte la compagine di Giampaolo, ferita dopo aver giocato a tratti bene in casa granata, ma caduta sotto i colpi di Belotti per le solita fragilità già dimostrata in passato. ...

Torino - Mazzarri alla Vigilia del Parma : le indicazioni su Nkoulou - Verdi e Iago Falque : “I crociati sono una delle squadre piu’ difficili per noi da affrontare per come giocano. Si difendono bene e sono micidiali nelle ripartenze. Questa partita andra’ affrontata con la testa e con le gambe: ricordiamoci le partite dell’anno scorso, specie la sconfitta subita in casa. Molti giocatori non hanno ancora i 90′ nelle gambe. Dovro’ fare molti calcoli per capire chi puo’ giocare e chi ...

I figli degli eroi dell’11 settembre diventano Vigili del fuoco come i padri : Le immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground ZeroLe immagini inedite di Ground Zero«Ho ...

Incendio in una villa - tutti illesi : i Vigili del fuoco salvano un cane rianimandolo con l’ossigeno : Tre persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti a Bolognetta, vicino Palermo

Genova - escursionista ritrovato vivo dai Vigili del fuoco dopo dieci giorni nei boschi : È stato ritrovato vivo Lorenzo Ghigliotti, l'escursionista disperso da oltre 10 giorni sulle alture di Voltri a Genova. I vigili del fuoco lo hanno recuperato in localita' Giutte, frazione di Mele.

Reggio Calabria - drammatico incendio nella notte : eroico intervento dei Vigili del Fuoco salva la vita a decine di persone [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:30, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Vicenza : Vigili del fuoco recuperano oggetti liturgici nel torrente : Vicenza, 25 set. (AdnKronos) - Ieri sera i Vigili del fuoco sono intervenuti a Chiuppano (Vi) su richiesta dei carabinieri per il recupero di alcuni oggetti liturgici buttati all’interno di una roggia, che affianca il torrente Astico. I manufatti sacri probabilmente trafugati in qualche Chiesa erano

Assunzioni Carabinieri - Polizia e Vigili del Fuoco sbloccate - numero posti : Assunzioni Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco sbloccate, numero posti Si sbloccano le Assunzioni Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Il DPCM del 4 settembre 2019 è infatti in attesa di registrazione alla Corte dei Conti, dopodiché, a partire dal mese di ottobre, inizieranno i reclutamenti nelle amministrazioni del comparto sicurezza, definito dal premier Conte su Twitter “una priorità di ...

Carabinieri - Polizia - Vigili del Fuoco : presto 12mila assunzioni nelle forze dell'ordine : Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha ufficializzato 12 mila assunzioni nelle forze dell’ordine. Un’altra buona notizia quindi per i giovani alla ricerca di un’occupazione attraverso la pubblicazione di concorsi nel settore pubblico, dopo il successo fatto riscontrare dai recenti bandi della Regione Campania e del Mibac. A beneficiare dello sblocco delle assunzioni saranno soprattutto l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, ma si ...

Forze dell'ordine : sbloccata l'assunzione di 12mila agenti - carabinieri - finanzieri e Vigili del fuoco : Forze dell'ordine, è stata sbloccata l'assunzione di 12mila unità, tra agenti di polizia e penitenziari, carabinieri, finanzieri e vigili del fuoco: il decreto...

Forze dell’ordine - in arrivo 12mila assunzioni tra polizia - carabinieri e Vigili del fuoco : Si avvicina l'assunzione di 12mila unità nelle Forze dell'ordine, tra polizia di Stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e vigili del fuoco. Si tratterebbe in gran parte di assunzioni per il normale turn over, a cui però si aggiungono anche 1.657 nuove immissioni straordinarie. Il decreto, però, deve prima essere approvato dalla Corte dei conti.Continua a leggere

Aereo caduto a Orio al Serio : Vigili del fuoco da Milano per la rimozione - domani i funerali della ragazza : Restano gravissime le condizioni di Stefano Mecca, vicepresidente dell’Aero Club Bergamo, ricoverato in seguito all’incidente in cui sabato mattina si è schiantato il suo Aereo da turismo Mooney M20k, nel quale è morta la figlia 15enne Marzia Mecca. La gemella di Marzia, Silvia, e la sorella maggiore, Chiara, sono ricoverate a Milano e Bergamo. Questa mattina è iniziata la rimozione dell’Aereo da turismo dall’Aero club ...

Aereo precipita vicino all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo : Vigili del fuoco - carabinieri e 118 sul posto : Un morto e tre feriti, è il tragico bilancio dell’incidente Aereo che si è verificato sabato 21 settembre verso le 10.20 a Bergamo vicino all’aeroporto Orio al Serio. Un Aereo da turismo, un Cessna Mooney, si è schiantato a terra in fase di atterraggio nei pressi della pista a pochi passi dall’Asse interurbano vicino alla rotonda che porta alla Fiera di via Lunga. Sul velivolo c’erano un uomo di 50 anni con le tre figlie. Secondo quanto riporta ...