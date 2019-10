Via il cda di Ama Raggi continua a sprofondare nella monnezza

Rai - col nuovo governo si va verso il cambio di maggioranza in cda : Foa rischia la presidenza. E in azienda Via ai riposizionamenti : Il presidente della Rai Marcello Foa ritorna nel mirino. E ora rischia il posto. Il cambio di governo e il Conte 2, con la nuova alleanza tra Pd e 5 Stelle, si farà sentire anche a Viale Mazzini. Dove si prospetta anche qui un cambio di maggioranza , con i consiglieri espressione di 5 Stelle e Pd a fare asse con il rappresentante dei dipendenti Riccardo Laganà. Nei corridoi di Viale Mazzini per ora siamo alle chiacchiere informali e ai primi ...

Veneto Banca - chiesta l’archiViazione per l’ex presidente del cda Flavio Trinca : Può un uomo solo, seppure nel ruolo chiave di amministratore delegato per sei anni e di direttore generale per un anno, avere la totale responsabilità del dissesto finanziario di una Banca, un’insolvenza da tre miliardi di euro? Secondo il pubblico ministero trevigiano Massimo De Bortoli, è possibile, soprattutto se il cda è stato tagliato fuori dalle decisioni e un presidente, seppure in carica per 17 anni anni, non aveva le deleghe ...