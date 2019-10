Venezia : incidente a bordo Peschereccio - marittimo soccorso da Guardia Costiera : Venezia, 10 set. (AdnKronos) - La segnalazione è arrivata nel cuore della notte di oggi 10 Settembre alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia: il Motopeschereccio “Vichingo”, a 25 miglia dalla costa di Chioggia, richiedeva assistenza medica per l’incidente che ha visto coinvolto un

Venezia : incidente a bordo Peschereccio - marittimo soccorso da Guardia Costiera : Venezia, 10 set. (AdnKronos) – La segnalazione è arrivata nel cuore della notte di oggi 10 Settembre alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia: il Motopeschereccio ‘Vichingo”, a 25 miglia dalla costa di Chioggia, richiedeva assistenza medica per l’incidente che ha visto coinvolto un marittimo imbarcato sull’unità, scivolato in mare e successivamente recuperato.Contestualmente, veniva attivata la ...

Libia : colpi di mitraglia contro Peschereccio Mazara del Vallo : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – Momenti di paura oggi in acque internazionali, a 35 miglia dal porto di Bengasi, quando sono stati esplosi colpi di mitraglia contro un peschereccio della flotta di Mazara del Vallo (Trapani). Secondo l’armatore a sparare sarebbero stato alcuni militari libici a bordo i una motovedetta della Guardia costiera della Libia. Nella zona erano presenti altri pescherecci mazaresi. L'articolo Libia: colpi ...

Lampedusa - arrivano in 48 su un piccolo Peschereccio ma raccontano : " Ci sono morti in mare - anche un bimbo di 5 mesi" : I migranti sbarcati hanno parlato ai medici di un non meglio precisato incidente. Altri 50 approdati sulla spiaggia di Punta Bianca nell'Agrigentino. Mediterraneanhope: "Date un porto a Open Arms"

Migranti : vescovo Mazara al comandante Peschereccio - ‘tuo gesto bello perché umano’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero ha inviato una lettera a Carlo Giarratano, il comandante del peschereccio ‘Accursio Giarratano’ che all’alba del 25 luglio ha tratto in salvo 50 Migranti in acque maltesi. “Ti scrivo per darti la mia convinta adesione al tuo gesto di soccorso di un barcone di Migranti alla deriva nel Mediterraneo. Spero di inserirmi nella ...