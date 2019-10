Patenti comprate | dalle intercettazioni spunta il nome di Simone Zaza

Fonte : ilmattino

(Di martedì 1 ottobre 2019) Tra i clienti della cricca dellea pagamento c'è stato anche un calciatore di serie A,, Troppo impegnato, all?epoca giocava con la Juventus, oggi milita...

sscalcionapoli1 : Patenti comprate, ex calciatore della Juventus tra i clienti della cricca - news24_napoli : Truffa patenti comprate, noto calciatore ex Juventus (oggi al Torino) tra i clienti della… - SiamoPartenopei : Truffa patenti comprate, noto calciatore ex Juventus (oggi al Torino) tra i clienti della cricca -