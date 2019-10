Non mi lasciano portare i fiori sulla tomba di mia moglie | la protesta del

Maltempo Spagna - è la tempesta del secolo : apocalittiche iNondazioni lasciano 6 morti e tanta distruzione. Sud-Est devastato [FOTO e VIDEO SHOCK] : La situazione in Spagna è davvero apocalittica dopo le intense piogge torrenziali prodotte da una goccia fredda che ha messo in ginocchio il Sud-Est del Paese, in particolare la Comunità Valenciana, Murcia e la parte orientale dell’Andalusia. “Apocalittico” sembra proprio l’aggettivo da utilizzare davanti all’eccezionale quantità d’acqua caduta sull’area, che richiama davvero alla mente le annunciazioni bibliche. Con la morte di un 41enne ...

“Ed è già tradimento”. Temptation Island Vip inizia col botto. Le immagini Non lasciano dubbi : Dopo la fuga di Ciro Petrone, continuano i drammi a Temptation Island Vip. L’ultima anticipazione già trapelata riguarda Pago e Serena Enardu, e a darla è stata proprio lo stesso cantante attraverso il suo profilo Instagram. Pago nelle stories che ha pubblicato sul social non dice esplicitamente di aver abbandonato l’isola, ma lo si vede guidare in auto ascoltando La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, scrivendo sulla storia ...

I venerati maestri ci lasciano E quelli nuovi Non arrivano - : Luca Beatrice La recente scomparsa di molte figure di riferimento causa un vuoto culturale. In ritardo il ricambio generazionale Luca Beatrice Alessandro Mendini è scomparso in febbraio. Quest'estate se ne sono andati Marisa Merz, Eliseo Mattiacci, Antonio Trotta e la visionaria gallerista bolognese Ginevra Grigolo. L'anno scorso ci avevano lasciati, tra gli altri, Mauro Staccioli, Getulio Alviani, Valentino Vago, Nagasawa, Nicola Carrino, ...

Belen e Stefano si risposano : le parole di Simona Ventura Non lasciano dubbi : Secondo matrimonio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la dichiarazione di Simona Ventura a Castrocaro 2019 Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a sposarsi di nuovo. Il gossip era nell’aria da tempo, si parlava di una romantica cerimonia nel mese di settembre a Ibiza, l’isola del cuore della coppia, ma ora è […] L'articolo Belen e Stefano si risposano: le parole di Simona Ventura non lasciano dubbi proviene da ...

Le Vibrazioni lasciano i fan senza foto : Transenne Non a norma - impossibile rimanere : Francesco Sarcina, leader della band, ha spiegato attraverso alcuni video sui social cosa è successo al termine del concerto di Partanna. Il gruppo è stato costretto ad annullare il momento delle foto con i fan per problemi tecnici. Sta riscuotendo un grande successo di pubblico il tour estivo de Le Vibrazioni. La band, guidata dal frontman Francesco Sarcina, è stata protagonista indiscussa della Notte Bianca di Partanna, in ...