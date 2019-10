Freedom è il nuovo singolo di Zucchero da DOC

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ildida DOC è. Il brano rappresenta il brano di lancio del prossimo album atteso nel mese di novembre, con il quale darà un seguito naturale a Black Cat, che ha rilasciato nel 2016. Il brano arriverà in radio dal 4 ottobre ed è stato scritto con Rag'n'Bone Man.sarà anche il primo estratto da DOC, che arriverà sul mercato dall'8 novembre in contemporanea mondiale. La musica del disco sarà anche portata sui palchi italiani e internazionali nel 2020. L'artista emiliano terrà una nuova residency all'Arena di Verona dopo quella che ha già condotto tra il 2016 e il 2017. DOC raggiungerà anche l'Europa per una serie di date che ha già annunciato. Per il momento, gli unici concerti diin Italia si terranno all'Arena di Verona, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. In questi anni che ...

