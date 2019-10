Festa dei nonni 2019 | immagini e GIF da condividere e usare per fare gli auguri

6 frasi di auguri per la Festa dei nonni del 2 ottobre : Per i nonni che non ci sono più e per tutti coloro che ancora oggi seguono e supportano i loro nipoti, ecco sei frasi d'auguri da dedicare per la loro Festa del 2 ottobre. Tali frasi sono perfette anche da condividere sui social tipo su Facebook e Whatsapp.

Giornata Mondiale dell’anziano e Festa dei nonni - SIOT : attenti alle fratture - importante invecchiare bene : Una due giorni dedicata alla terza età. Oggi ricorre infatti la Giornata Internazionale delle persone anziane, mentre domani si celebra la festa dei nonni, che Papa Francesco definisce ‘nostra forza e nostra saggezza’. E’ proprio in questa fase della vita che bisogna stare molto attenti alla salute delle proprie ossa: ne è convinta la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, che si sofferma sulla pericolosità delle fratture per ...

Festa dei nonni : i regali per dimostrargli tutto il nostro affetto : Il 2 ottobre è la Festa dei nonni, figure importanti che ci coccolano e ci sono vicini nel momento del bisogno. Per...

Festa dei nonni Scicli : Oggi, 1 ottobre, si celebra la Festa dei nonni e Bambini UNICEF. A Scicli è prevista alle ore 16,30, una significativa celebrazione cittadina

Napoli - la notte più lunga di Barra : migliaia in strada per la Festa dei gigli : Come da tradizione, anche quest?anno Barra ha visto sfilare per le sue strade la festa dei gigli. Una ricorrenza che si tramanda da 150 anni e che non manca mai di attirare curiosi da ogni...

Festa dei Nonni e dei Bambini : 400 appuntamenti in Italia : Proseguono in tutta Italia le iniziative promosse dall’Unicef in occasione della Festa dei Nonni e dei Bambini: sono 400 gli appuntamenti in piazze, strade, scuole, centri per anziani promossi in tutta Italia da oltre 2000 volontari. Le iniziative proseguiranno la prossima settimana, culminando il 2 ottobre, giorno della celebrazione della Festa dei Nonni. “I Nonni sono presenze su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare. Ci ...

UNICEF Italia - l’Ambasciatore Lino Banfi torna con un video-appello per ricordare la “Festa dei nonni e dei bambini” : Lino Banfi, storico Ambasciatore di buona volontà dell’UNICEF Italia e il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo hanno realizzato un video-appello per ricordare la Festa dei nonni e dei bambini con l’UNICEF, con eventi che si svolgeranno soprattutto nei giorni 28-29 settembre e il 2 ottobre. Nel divertente video, “Nonno Libero”, il più famoso nonno d’Italia, è accompagnato dal Presidente Francesco Samengo, simpaticamente soprannominato ...

Sciopero per il clima a Milano - per i bimbi dei nidi è una Festa inconsapevole. I genitori : “Sull’ambiente dobbiamo invertire la rotta” : Rossella ha due anni e non lo sa. Che l’ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio, probabilmente non vola più nella foresta brasiliana già da 20 anni e che l’ultima speranza di vedere quell’esemplare in Amazzonia è riposta in una sessantina di uccelli in cattività. Gli hanno ridotto l’habitat, minacciato da disboscamento e agricoltura non sostenibile. Se Rossella e i suoi piccoli amici lo sapessero, non riuscirebbero a trattenere le emozioni. ...

Notte dei ricercatori - in 27 Paesi la Festa della scienza dedicata al clima e al patrimonio culturale. Tanti gli eventi in Italia : Laboratori aperti in 116 città per favorire il dialogo tra cittadini e scienziati, eventi in 27 Paesi – Italia compresa – che includono anche mostre e proiezioni cinematografiche dedicate al clima e al patrimonio culturale. Sono questi i temi cardine della Notte Europea dei ricercatori, la grande festa della scienza che tutti gli anni promuove conoscenza e divulgazione. L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito ...

Fine vita - maniFestazione per l'ambiente e allarme farmaci nei titoli dei giornali in edicola : Medici contro. Contro la sentenza della Consulta sul Fine vita. Adesso i medici hanno «l'obbligo di dare vita e non morte, pena il rischio di provvedimenti disciplinari che possono portare alla radiazione». Partendo da questo principio gli Ordini regionali hanno ribadito che «non avvieranno la procedura di suicidio assistito» e pertanto chiedono che a farlo «sia un pubblico ufficiale in rappresentanza dello Stato». Dopo la sentenza della Corte ...

Emma Marrone - messaggi dei fan a valanga : oggi sono tutti in Festa per lei : Emma Marrone ha da poco annunciato su Instagram di doversi fermare. Uno stop alla musica dovuto a “problemi di salute” che ha subito preoccupato i suoi tanti fan. Che da quando hanno appreso la notizia continuano a inondare d’affetto e sostegno la cantante salentina. Tanti vip, ma anche tanta gente comune ha scritto a Emma, vera leonessa sul palco e non solo. Non a caso ai tempi di Amici la Marrone è entrata subito nei cuori del pubblico.\\Per ...

Il governo invita le scuole a giustificare le assenze dei ragazzi che maniFestano per il clima : giustificare le assenze degli studenti che partecipano ai climate strike, gli scioperi sul clima lanciati dall’attivista svedese Greta Thunberg. È l’invito che il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha diffuso con una circolare alle scuole italiane

Germania - il governo discute il pacchetto sul clima : sciopero dei Fridays for Future - a Berlino i maniFestanti bloccano le strade – FOTO : Nel giorno in cui anche in Germania migliaia di giovani scendono in piazza per chiedere azione contro i cambiamenti climatici, il governo di Angela Merkel spera di annunciare oggi il “Piano per il clima 2030“, che i rappresentanti della sua coalizione hanno discusso in una riunione fiume durata tutta la notte. A Berlino la mobilitazione è iniziata la mattina presto con un corteo di biciclette partito da Charlottenburg verso ...

La casa di Jonathan Davis dei Korn è inFestata dai fantasmi : La passione di Jonathan Davis dei Korn per il macabro e il paranormale è cosa nota. Lo ha ribadito, tuttavia, in una dettagliata intervista rilasciata a NME nella quale ha parlato principalmente di The Nothing, l'ultima fatica discografica della sua band. L'album ruota intorno all'elaborazione del lutto e raccoglie tutta la rabbia e la disperazione che seguono una grave perdita. Nell'ultimo anno, infatti, il cantante ha perso la moglie e ...