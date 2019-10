Crocifisso in classe | il ministro Fioramonti contrario | “La scuola deve essere laica e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ildell’Istruzione Lorenzoalin. “E’ una questione divisiva, che può attendere”, ha detto a Rai Radio 1. “Io credo in una, ritengo che le scuole debbanolaiche e permettere a tutte le culture di esprimersi non esporre un simbolo in particolare, ed eviterei l’accozzaglia, diventa altrimenti un mercato. La foto di Mattarella nelle aule? No, neanche il presidente la vorrebbe”. L'articoloin, il: “Lae permettere a tutte le culture di esprimersi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

